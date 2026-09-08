La Justicia cerró la investigación por la muerte de Ernestina Pais: qué determinó

Ernestina Pais fue una destacada conductora de televisión, periodista y actriz argentina, quien falleció de manera repentina el viernes 26 de junio de 2026, a los 54 años de edad, tras protagonizar un impactante siniestro vial en la localidad bonaerense de San Isidro. El automóvil en el que circulaba sola fue embestido por una formación del Tren de la Costa en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, mientras se dirigía a una función teatral.

Durante los meses posteriores, la fiscal Carolina Asprella lideró una exhaustiva investigación penal para esclarecer la mecánica del hecho. El foco de las autoridades estuvo puesto en reconstruir los últimos movimientos de la conductora, comprobar la existencia de fallas mecánicas y descartar la posible participación criminal de terceras personas en la escena. Tras meses de investigación, dieron a conocer los resultados.

Ernestina Pais

La Justicia cerró la investigación de Ernestina Pais

Tras meses de investigación, la Justicia cerró la investigación por la muerte de Ernestina Pais y determinó que la periodista falleció como consecuencia de un accidente. La titular de la fiscalía descentralizada de San Isidro, Carolina Asprella, confirmó a la agencia NA la clausura del legajo procesal tras haber incorporado el último de los informes técnicos que se hallaba pendiente de producción. Este decisivo dictamen científico corroboró las sospechas iniciales de los investigadores.

El acontecimiento tuvo lugar el 26 de junio, momento en el cual el auto de la artista fue violentamente embestido por una unidad en movimiento perteneciente a la línea ferroviaria del Tren de la Costa, en la intersección de las arterias viales Sáenz Peña y El Cano. La conductora se constituyó como la única víctima fatal derivada del siniestro, y la investigación buscó reevaluar los últimos momentos para saber si se había experimentado algún tipo de avería mecánica imprevista o falla estructural que le hubiese impedido mantener el control absoluto antes de adentrarse en el trayecto de las vías.

No obstante, el peritaje accidentológico descartó de plano cualquier tipo de anomalía previa en los sistemas operativos del coche. De igual forma, las minuciosas tareas de rastreo criminalístico en el área circundante no arrojaron indicio alguno que hiciera sospechar sobre la coerción o intervención de terceros individuos en la escena de los hechos. A partir de la confluencia de estos concluyentes análisis, que se complementaron con las cámaras de monitoreo público, los resultados de la autopsia forense, los exámenes toxicológicos de laboratorio y las mediciones de la pericia planimétrica, la representación del Ministerio Público Fiscal dio por plenamente consolidada e inamovible la teoría de un infortunio vial fortuito, que sorprendió y entristeció a la escena artística internacional.

El accidente de Ernestina Pais

La muerte de Ernestina Pais: un hecho que golpeó a la industria del entretenimiento

La repentina partida de Ernestina Pais provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico de la Argentina. Numerosas figuras públicas expresaron su consternación a través de las redes sociales y medios de comunicación. Colegas de la televisión como Ángel de Brito, Vero Lozano y Nancy Dupláa manifestaron su tristeza infinita, mientras que compañeros del ámbito teatral, entre ellos José María Muscari, destacaron su inagotable energía y carisma arriba del escenario.

En el ámbito íntimo, la tragedia caló hondo en sus seres queridos. Su hermana, Federica Pais, rompió el silencio visiblemente conmovida para agradecer las muestras de afecto institucionales y el respeto dispensado hacia la privacidad de la familia durante el duelo. Asimismo, su hijo Benicio Guyot compartió cartas de despedida desgarradoras, evidenciando el devastador impacto emocional que significó la pérdida de su madre.

La muerte de Ernestina Pais: un hecho que golpeó a la industria del entretenimiento

Con la resolución dictada por la fiscalía de San Isidro, se dio un cierre definitivo a la causa judicial de la muerte de Ernestina Pais. Las pericias mecánicas, los registros de las cámaras públicas y los concluyentes exámenes médicos y toxicológicos descartaron cualquier tipo de falla técnica o criminalidad, archivando el expediente penal de manera oficial.

A.E