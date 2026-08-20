La Justicia falló contra la familia de Sergio Denis y responsabilizó al cantante por la caída que terminó con su vida

Sergio Denis sufrió una grave caída el 11 de marzo de 2019, durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán. Mientras interpretaba Te llamo para despedirme, el cantante retrocedió de espaldas por una pasarela y cayó al foso de orquesta, de aproximadamente tres metros de profundidad, lo que le provocó graves traumatismos.

Sergio Denis sufrió un aparatoso accidente en Tucumán

Tras el accidente, Sergio Denis permaneció internado durante más de un año debido a las severas lesiones que sufrió. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años. Hoy, a poco más de siete años de aquella caída, la Justicia resolvió la demanda civil iniciada por sus familiares y determinó que la responsabilidad por el accidente no correspondía a los organizadores del espectáculo.

Qué dijo la Justicia sobre la caída de Sergio Denis

En su sentencia, el tribunal consideró que la conducta de Sergio Denis fue la causa directa y determinante de la caída. Según los fundamentos del fallo, el cantante se desplazó hacia atrás mientras cantaba y miraba al público, sin verificar la línea de marcha que tenía por delante.

Sergio Denis pasó más de un año internado tras la caída

De esta manera, los jueces entendieron que se trató de un “hecho de la víctima” o “autopuesta en peligro”. Para el tribunal, esta conducta interrumpió el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad a los organizadores del espectáculo o al Estado por el accidente. La resolución también rechazó la demanda contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisen, de acuerdo con los fundamentos desarrollados en la sentencia.

Qué pasó con la demanda de la familia de Sergio Denis

El reclamo indemnizatorio había sido impulsado por Federico, Bárbara y María Victoria Hoffmann, tanto en nombre propio como en carácter de herederos del legado de Sergio Denis. Sin embargo, el tribunal declaró de oficio su falta de legitimación para actuar como herederos dentro de la causa y rechazó la demanda presentada en ese carácter.

Sergio Denis junto a una de sus hijas

Además, la Justicia rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva planteada por el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa y la defensa de falta de acción presentada por la Caja Popular de Ahorros. No obstante, el resultado final fue desfavorable para la familia de Denis: el reclamo indemnizatorio no prosperó. Como consecuencia del rechazo de la demanda, el tribunal determinó que las costas del proceso estarán a cargo de la familia del cantante.

La trayectoria de Sergio Denis

Sergio Denis fue uno de los cantautores más reconocidos de la balada romántica. A lo largo de una carrera que se extendió durante cinco décadas, grabó más de 300 canciones y vendió millones de discos, consolidándose como una de las voces más populares de la música nacional.

Sergio Denis fue una de las grandes voces de Argentina

Su repertorio trascendió las generaciones y algunos de sus temas incluso llegaron a incorporarse a la cultura popular y a las tribunas de fútbol. Así, la carrera de Sergio Denis estuvo marcada por numerosos éxitos y por una gran presencia en los escenarios, hasta aquella fatídica noche que apagó una de las voces que marcó a una generación.