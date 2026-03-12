A 7 años de su muerte, la hija de Sergio Denis reveló una foto inédita

A siete años de la muerte de Sergio Denis, su hija Bárbara Hoffmann compartió en redes sociales un recuerdo que conmovió a los seguidores del cantante. El artista, cuyo nombre real era Héctor Omar Hoffmann, adoptó aquel nombre artístico al comenzar su carrera musical, por lo que sus hijos llevan su apellido original. A través de su cuenta de Instagram, Bárbara publicó una foto inédita tomada poco antes de uno de sus últimos viajes de trabajo. La imagen muestra al artista en un momento cotidiano, instantes previos a emprender el camino hacia un nuevo show. Según explicó su hija, la foto fue tomada por su hermana y refleja la rutina que el músico repetía cada vez que salía a cantar.

Sergio Denis y la imagen que revive su último viaje

En el mensaje que acompañó la publicación, Bárbara explicó por qué decidió compartir esa imagen. En la foto se lo ve a Sergio Denis de espaldas, caminando por un pasillo con un bolso de viaje, mientras sobre la imagen aparece la frase “back in black”. “Esta foto que tomó mi hermana representa cómo papá llegaba y se iba todos los días a trabajar”, escribió al comienzo del posteo. Para la familia, la imagen resume la pasión con la que el artista vivía su carrera. El recital que daría esa noche en San Miguel de Tucumán sería, sin saberlo, el último de su vida. Aquella presentación marcaría el inicio de un episodio que terminaría conmoviendo a todo el país.

Dos momentos que resumen su historia: Sergio Denis en una escena íntima junto a su familia y, años después, la imagen que compartió su hija al recordarlo a siete años de su muerte.

El accidente ocurrió en marzo de 2019, cuando el cantante se presentó en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Mientras caminaba por el escenario durante el show, cayó en una fosa de casi tres metros de profundidad que se encontraba frente al público. El impacto le provocó graves lesiones que obligaron a trasladarlo de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla. Allí permaneció internado en estado crítico durante varias semanas. Tiempo después fue derivado a Buenos Aires para continuar su tratamiento en la Clínica ALCLA.

Sergio Denis y el reclamo de justicia que sigue vigente

Tras el accidente, el cantante permaneció 14 meses en coma, mientras su familia seguía de cerca su evolución. Finalmente, el 15 de mayo de 2020, Sergio Denis falleció a los 71 años. Su partida generó una profunda conmoción entre colegas y seguidores que lo acompañaron durante décadas. A lo largo de su carrera había construido un vínculo muy cercano con el público argentino, por eso, su historia continúa generando emoción incluso años después.

Sergio Denis y Barbie Hoffman

En el mismo posteo, Bárbara también recordó el último momento que su padre vivió antes de viajar a Tucumán. “Hace 7 años, un 11 de marzo, después de pasar a saludar a mamá, emprendió un vuelo para hacer lo que hizo toda su vida: trabajar y disfrutar con su público”, escribió. Con el paso del tiempo, ese recuerdo se volvió especialmente significativo para la familia. También expresó el dolor que siguen atravesando mientras continúa el reclamo judicial. “Hoy, siete años después, con la voz quebrada de pedir justicia, entendemos que la justicia no existe o es solo para unos pocos”, agregó.

La publicación generó una fuerte reacción entre los seguidores del artista. Muchos recordaron sus canciones y destacaron el legado que dejó en la música argentina. Con el paso de los años, además, se volvió casi una tradición que Bárbara Hoffmann comparta en redes posteos recordando a su padre y renovando el pedido de justicia por su muerte. Ante la repercusión, agradeció el acompañamiento que reciben desde hace tiempo. “Gracias por todos los mensajes de amor y por compartir el posteo para seguir pidiendo justicia por papá”, escribió. A siete años de aquella tragedia, la foto volvió a poner en primer plano el recuerdo de uno de los cantantes más queridos del país.