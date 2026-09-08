Kelci-Rose, la novia de Marcos Senesi, sorprendió a todos con su español

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, volvió a conquistar al público argentino al mostrar su divertido desafío para aprender español. Entusiasmada, la modelo practicó distintas palabras junto al defensor de la Selección Argentina y dejó en claro su interés por las raíces de nuestro país.

La divertida clase de español de Kelci Rose junto a Marcos Senesi

Kelci Rose, novia de Marcos Senesi, volvió a conquistar a sus seguidores con un gesto que demuestra su creciente conexión con nuestro país: decidió aprender español y compartió en sus redes sociales parte de su divertida práctica junto a su pareja.

Cabe recordar que la futbolista inglesa ganó una gran popularidad en redes sociales durante el Mundial 2026, donde acompañó al defensor de la Selección Argentina y se convirtió en una de las parejas de los jugadores que más llamó la atención del público. Desde entonces, la joven fue mostrando distintos aspectos de su vida junto al jugador argentino y, especialmente, el interés que desarrolló por las costumbres y las raíces de nuestro país.

Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi

Ahora, ese vínculo dio un nuevo paso. Kelci Rose se propuso aprender el idioma y mostró, con mucha simpatía, cómo se prepara para poder hablar español cada vez mejor. En un video que compartió en sus historias de Instagram, se la pudo ver practicando diferentes palabras mientras Marcos Senesi oficiaba de profesor y supervisaba que sus respuestas fueran correctas.

"Estoy aprendiendo español e hice algo de vocabulario el otro día", contó Kelci Rose antes de comenzar con el desafío. Luego, miró a su novio y, entusiasmada, lanzó: "Marcos me va a poner a prueba, ¡vamos!". Acto seguido, la modelo comenzó a responder cómo se decían en español distintas palabras que había estudiado. Entre ellas aparecieron términos cotidianos como "table", "chair" y "trash", que logró recordar y traducir correctamente.

Su entusiasmo fue evidente al comprobar que había incorporado buena parte del vocabulario que había practicado. Incluso, al sentirse segura con sus respuestas, le pidió a Marcos Senesi que fuera un poco más allá y que le preguntara otras palabras que no figuraban entre las que había anotado previamente.

Fue entonces cuando el futbolista de la Selección Argentina decidió subir la dificultad y le preguntó cómo se decían "pineapple" y "window" en español. Esta vez, a Kelci Rose se le complicó un poco más encontrar las respuestas. Lejos de frustrarse, la influencer se tomó el desafío con humor y continuó practicando. Su actitud dejó en claro que está dispuesta a seguir incorporando nuevas palabras y mejorando su pronunciación para poder desenvolverse cada vez mejor en el idioma de su novio.

El cariño de Kelci Rose, la pareja de Marcos Senesi, por la Argentina

El interés de Kelci Rose por la Argentina no es nuevo. Desde que comenzó su relación con Marcos Senesi, la deportista fue compartiendo diferentes momentos que reflejan su acercamiento a la cultura y las tradiciones argentinas. Esa actitud también le permitió ganarse rápidamente el cariño del público local, que recibió con simpatía cada una de sus apariciones vinculadas al país.

Su presencia durante el Mundial 2026 fue clave para que muchos argentinos comenzaran a conocerla. A través de sus redes sociales, Kelci Rose mostró parte de la intimidad de su vida junto al futbolista y acompañó a Marcos Senesi en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Marcos Senesi y Kelci Rose

Ahora, su decisión de aprender español aparece como una nueva muestra de ese vínculo. Con vocabulario anotado, práctica diaria y la ayuda de su novio como profesor particular, Kelci Rose se propuso hablar nuestro idioma y acercarse todavía más a las raíces argentinas que forman parte de su vida desde que está en pareja con Marcos Senesi.

Por ahora, algunas palabras le resultan más fáciles que otras, pero su entusiasmo demuestra que está dispuesta a seguir intentándolo. De esta manera, Kelci Rose, la novia de Marcos Senesi, sorprendió a todos con su español y demostró su conexión con la Argentina una vez más.