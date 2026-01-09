La historia de amor de Patricia Bullrich y Guillermo Yanco: del amor que no fue a primera vista al debut en Calle Corrientes

Acostumbrada a mostrarse firme y frontal en el terreno político, Patricia Bullrich dejó ver en las últimas horas una faceta mucho más íntima y personal. A través de sus redes sociales, compartió una foto junto a su pareja, Guillermo Yanco, para felicitarlo por un logro muy especial: su debut en la emblemática calle Corrientes con la obra "¿Qué somos?".

“Hoy Guille estrenó en la calle Corrientes con la obra ‘¿Qué somos?’. No puedo estar más contenta y orgullosa de él”, escribió la dirigente, generando sorpresa entre sus seguidores y despertando interés por una historia de amor que, aunque extensa, siempre se mantuvo lejos del centro de la escena mediática.

Un vínculo que se construyó con el tiempo

Patricia Bullrich y Guillermo Yanco se conocieron en 1997. Según contó la propia funcionaria en distintas entrevistas, el flechazo no fue inmediato. No hubo amor a primera vista, pero sí perseverancia pues, la insistencia de Yanco terminó dando resultado y marcó el inicio de una relación que ya lleva más de 25 años.

Desde entonces, construyeron un vínculo basado en el bajo perfil, incluso en los momentos de mayor exposición pública de Patricia Bullrich. Aunque nunca pasaron por el registro civil, fue una decisión consensuada y tomada con naturalidad. “Nunca me hagan elegir entre la política y mi pareja, porque Yanco ya sabe la respuesta: me quedo con la política”, bromeó ella en más de una oportunidad, dejando en claro la dinámica de la relación.

Quién es Guillermo Yanco y como ha sido su llegada al teatro

Guillermo Yanco, pareja de Patricia Bullrich, es abogado mediador y desarrolló una trayectoria diversa. Trabajó en medios de comunicación, condujo el programa radial Propuesta Abierta en FM Cultura y dirige el portal Vis a Vis, dedicado a la comunidad judía e Israel. Además, es vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires y tuvo actividad tanto empresarial como en el ámbito legislativo porteño.

Sin embargo, una de sus pasiones menos conocidas es el teatro. En 2013 debutó como actor independiente con la obra El evento, texto de Julio Chávez, y en 2026 logró un hito personal: subirse a un escenario de la avenida Corrientes con ¿Qué somos?. Ese estreno fue el disparador del emotivo mensaje de Patricia Bullrich, que volvió a poner luz sobre una historia de amor extensa, sólida y construida lejos del ruido.