Wanda Nara y sus hijas se fueron de compras con Martin Migueles a una exclusiva tienda en Uruguay

Wanda Nara continúa de vacaciones su casa de Punta del Este junto a su pareja Martín Migueles y sus hijos. Pese a los rumores de infidelidad del personal trainer con Claudia Ciardone, la presentadora de Masterchef Celebrity sigue adelante con su relación y apostando a su nuevo amor. Tal es así que salió de compras con él y sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación pasada con Mauro Icardi.

Tarde de compras y complicidad: Wanda Nara y Martin Migueles en una exclusiva tienda de Uruguay junto a Francesca e Isabella

Luego de celebrar Año Nuevo en el país vecino, Wanda Nara y Martín Migueles vivieron una tarde compras, complicidad y diversión junto a las pequeñas. Un momento cotidiano que no pasó desapercibido ya que se trató de la primera salida pública de la conductora y su pareja, quien está en el ojo de la tormenta tras ser tratado de infiel.

Wanda Nara en un local de ropa en Uruguay (RS Fotos)

Lo más llamativo de este paseo vespertino en Punta del Este es que también estuvieron presentes Francesca e Isabella, quienes pasaron Navidad junto a su padre Mauro Icardi y su actual novia, la China Suárez. Según se puede ver en las imágenes, el motivo principal tuvo que ver con ellas ya que las nenas están creciendo y necesitan nuevos talles de ropa.

Para esta ocasión relajada y familiar, Wanda Nara lució un conjunto deportivo súper sensual en color verde militar de una reconocida firma española. El mismo está compuesto por un top con escote cuadrado y tiras finas, y un leggins. Para complementarlo, llevó zapatillas deportivas que le brindaron mayor comodidad y ese toque canchero que elevó su outfit.

Wanda Nara en un local de ropa en Uruguay (RS Fotos)

El local elegido por la empresaria cosmética para renovar el armario de sus hijas fue Les Canards en Manantiales. Esta multimarca internacional con la última moda europea le permitió adquirir las nuevas tendencias como así también prendas básicas para el día a día. Una vez allí adentro, Wanda Nara emprendió una intensa búsqueda y fue asesorada por una empleada del comercio ubicado en suelo uruguayo.

Wanda Nara y su hija Isabella en un local de ropa en Uruguay (RS Fotos)

Isabella, su hija más chica, se mostró con una blusa de estilo romántico por sus volados en tonos celeste y blanco, y un short de jean. Entusiasmada y segura de lo que iba a llevar, la nena se tomó el tiempo de elegir sus looks favoritos y recorrer toda la tienda junto a su madre y Martín Migueles.

Wanda Nara en un local de ropa en Uruguay (RS Fotos)

Para esta salida, Wanda Nara dejó su pelo suelto y su rostro al natural. Además, sumó unas gafas oscuras y una tote bag. Isabella, por su parte, decidió descender del vehículo con su monopatín rosa. Luego de unas horas, la modelo y su hija salieron del sitio cargando bolsas de diferentes tamaños y felices por las compras realizadas.

Wanda Nara en un local de ropa en Uruguay (RS Fotos)

De esta manera, Wanda Nara y sus hijas se fueron de compras con Martin Migueles a una exclusiva tienda en Uruguay para renovar por completo el placard de las pequeñas que tuvo con Mauro Icardi. La pareja y las niñas vivieron un momento divertido y familiar que no pasó desapercibido.

Claudia Ciardone reveló dónde la citó Martín Migueles para engañar a Wanda Nara

Wanda Nara atraviesa un particular momento personal luego de Claudia Ciardone saliera a contar que su pareja Martín Migueles la busca para tener encuentros sexuales. La modelo contó en el programa de Yanina Latorre que ellos fueron pareja y que conoce muy bien su accionar, por lo que decidió sacarlo a luz y evitar un problema mediático con la conductora de Masterchef Celebrity.

Según contó Claudia Ciardone, modelo y ex Gran Hermano, él le escribió de manera insistente pese a que está en pareja con la presentadora. “Él me dice de tomar un café y le digo que no, le di como un consejo de tía inclusive. Que no haga estas cosas, que no se mande cag…”, reveló en Sálvese quien pueda.

Al parecer, su intención de sacar a la luz el accionar de Martín Migueles tiene como objetivo exponerlo y que la propia Wanda Nara se entere de las infidelidades. Por esta razón, en martes 30 de diciembre, Claudia Ciardone volvió a hablar con el ciclo de Yanina Latorre en América y brindó más detalles de los mensajes que recibió de su parte.

Claudia Ciardone

“Habló de encontrarnos en los médanos de acá en Punta del Este", reveló y agregó que él le había propuesto que “recordaran” su tiempo juntos. Ante sus dichos, Sabrina Rojas, quien reemplaza a la conductora, se mostró indignada y acotó: “¿En los médanos? ¡Ni siquiera te iba a llevar a un hotel!”.

Acto siguiente, Claudia Ciardone explicó: “Obviamente que no era para tomar un café porque yo sé cómo él habla y habla así como medio reo". En este sentido, sumó que su respuesta fue que ella está en pareja y le aconsejó "que no haga esas cosas”