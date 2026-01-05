Romina Gaetani regresa a los escenarios tras la denuncia contra su ex, Luis Cavanagh

Este primer fin de semana, Romina Gaetani apareció en redes sociales para anunciar su vuelta a los escenarios tras la denuncia que le realizó a su expareja, Luis Cavanagh, por violencia de género, episodio que la llevó a estar hospitalizada. En este marco, a la actriz se la vio radiante caminando sobre las calles de la ciudad y, con teléfono en mano, llevó la primicia a sus seguidores.

La alegría de Romina Gaetani por volver al trabajo

Romina Gaetani tomó su celular y salió a la vida no solo a realizar ejercicios, sino que también aprovechó para invitar a todos sus seguidores a compartir con ella un show que la tendrá como invitada estelar. “El lunes 5 tengo el placer de ser una de las invitadas de la Bomba de Tiempo”, comenzó diciendo en su cuenta personal de Instagram. Acto seguido, contó que el encuentro será al aire libre en el Centro Cultural Konex y que habrá más personalidades que estén en el staff con ella.

Romina Gaetani en +Caras | Caras

“Tengo el placer de compartir ese momento con dos artistas que me gustan muchísimo. Nana Arguén y Gaby Martínez”, exclamó con alegría haciendo énfasis en el tenor de los artistas. Finalmente, convocó al público que la sigue para sumarse a una velada sumamente festiva: “Gente, ustedes saben que la Bomba de Tiempo es una fiesta”.

La denuncia de Romina Gaetani

Para Romina Gaetani, este 2025 terminó de la peor manera debido a que su expareja Luis Cavanagh, le habría propiciado lesiones físicas tras una fuerte discusión. De acuerdo con el testimonio propiciado por Ángel de Brito en LAM (América TV), la presunta violencia habría escalado en su vínculo de manera paulatina: “Ella relató que su pareja era agresiva por celos. Estaba muy nerviosa, se la trasladó al hospital y se la comunicó telefónicamente con la doctora Basilio, de la UFI de Género”. En el sanatorio de Pilar, se atendió a la artista y se le puso a disposición los especialistas vinculados a estos tipos de casos. Por su parte, “se dispuso a trasladar a dependencia al imputado identificado como Cavanagh, Luis Ramón, argentino, divorciado, empresario de 59 años”.

Hasta el momento, la intérprete sigue sin emitir declaraciones públicas sobre lo sucedido aquel lunes 29 de enero. Por lo pronto, la causa está en manos de la Justicia, mientras se analizan los testimonios y las actuaciones correspondientes para establecer la culpabilidad o el sobreseimiento del denunciado.

De esta manera, Romina Gaetani vuelve a retomar su trabajo en un contexto de alta exposición mediática tras haberse filtrado este presunto caso de violencia de género que la tiene como protagonista. Sus seguidores y fanáticos acompañaron con entusiasmo esta iniciativa de seguir haciendo arte pese a las adversidades y celebraron su regreso en esta dura etapa personal que está atravesando.

NB