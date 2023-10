La razón por la que Cinthia Fernández no invitó a Matías Defederico al cumpleaños de las mellizas: “Nunca colaboró”

Cinthia Fernández celebró el décimo cumpleaños de sus mellizas, Charis y Bella, con un increíble festejo. Sin embargo, llamó la atención de los usuarios que Matías Defederico, padre de las tres niñas, no estuvo presente en un día tan especial. No es novedad que la expareja mantiene una tensa relación.

Asimismo, la bailarina mostró a través de su cuenta de Instagram el increíble regalo sorpresa que había organizado para sus hijas. El obsequio resultó ser un gran metegol que había pedido Bella. Además, compartió un tierno posteo con un emotivo mensaje a las mellizas.

El motivo por el cual Matías Defederico se ausentó al cumpleaños de sus hijas

Cinthia Fernández abrió una sesión de preguntas y respuestas a través de sus redes sociales, donde explicó la razón detrás de la ausencia de Matías Defederico en el festejo.

Mediante sus historias de Instagram, un seguidor cuestionó a la modelo: "¿Colaboró el ratón con la fiesta de las nenas?". A lo que la mediática contestó tajante: "Nunca. El primer año que me mudé a esta zona le dije que repartiéramos 50 y 50 y... Aún espero el depósito. Quizá algún día lo mande con la cuota".

Del mismo modo, Cinthia Fernández explicó su decisión de no invitar a Matías Defederico al cumpleaños de las niñas. "Por eso les hago la fiesta yo sola a mis hijas, y él, si quiere, puede organizarles otra fiesta. Y por esa razón no lo invito a estar presente. Cada uno es libre para festejar a su manera y así no hay conflicto, es lo mejor”, concluyó picante la modelo

