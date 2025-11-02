Ni shorts clásicos ni mini de jean: Valu Cervantes deslumbra con un nuevo modelo que será tendencia este verano

Valu Cervantes marcó un nuevo acierto de moda en el cumpleaños de su hijo Benjamín, que celebró sus dos años rodeado de una decoración soñada. La modelo e influencer compartió postales del evento y su look se llevó todas las miradas.

Mini skort: la prenda must-have que lució Valu Cervantes en el cumpleaños de su hijo, Benjamín

Para la ocasión, la modelo eligió un look fresco y distinto que captó todas las miradas: una mini skort blanca —falda por delante, short por detrás— con una abertura lateral pronunciada y una fila de botones delanteros que aporta un toque moderno y canchero. Este diseño, cómodo y estilizador, se perfila como uno de los favoritos del verano.

Valu Cervantes

La combinó con un top al tono, ceñido y de escote recto, que realzó su figura sin recargar el conjunto. Completó el outfit con unas botas de gamuza marrón de caña media, un accesorio que rompe con las combinaciones tradicionales de verano y aporta un aire bohemio y relajado. Su pelo, largo y suelto, acompañó la estética natural del look.

En las imágenes que compartió en redes sociales, se la ve posando frente al gran arco de globos celestes y azules con la leyenda “Benjamín cumple dos”. Sonríe junto a amigos y familiares, luciendo la prenda protagonista que se distingue por su corte cruzado, el detalle de los botones metálicos, la caída asimétrica del ruedo y, sobre todo, la comodidad. Otra postal la muestra alzando a su hijo frente a la mesa principal, decorada con una impresionante torta de varios pisos inspirada en el fútbol, pelotas gigantes, cupcakes personalizados y detalles en los colores del festejo.

El cumpleaños tuvo una estética completamente futbolera: globos en distintos tonos de azul, pelotas distribuidas por todo el salón, banderines y una puesta en escena que simulaba una cancha. Benjamín, vestido acorde al tema, fue el centro de todas las fotos, siempre en brazos de su mamá o cerca de la torta, mientras recibía aplausos y canciones.

La celebración combinó ternura familiar, producción cuidada y moda. Con su elección, Valu Cervantes demostró que la mini skort se convierte en una alternativa fresca a los shorts clásicos y a las minifaldas tradicionales. Versátil, cómoda y con detalles que elevan el estilo, la prenda ya se instala como una de las más buscadas para los días de calor.

F.A