Las vacaciones de Clara, la hija de Ricardo Darín, en Río de Janeiro

Clara Darín siempre se ha mantenido alejada de la exposición mediática y eligió construir su propio camino profesional lejos de la actuación y del nivel de popularidad o reconocimiento de su familia. La hija de Ricardo Darín y Florencia Bas suele mantener un perfil bajo en redes sociales, donde comparte solo algunos aspectos de su vida personal y sus intereses.

Clara Darín en Río de Janeiro

En esta oportunidad, la joven sorprendió al mostrar algunas imágenes de sus vacaciones en Brasil. Clara Darín eligió Río de Janeiro como destino y dejó ver parte de sus recorridos por la ciudad, además de distintos momentos cotidianos y espacios vinculados con una de sus grandes pasiones: el arte.

Las postales de Clara Darín durante su viaje por Río de Janeiro

Durante su estadía en Río de Janeiro, Clara Darín compartió distintas escenas de su viaje junto a sus amigos. En una de las imágenes se la puede ver haciendo una compra en el supermercado junto a ellos, en una de las actividades cotidianas que formaron parte de sus días en Brasil.

Clara Darín y sus amigos en Río de Janeiro

En otro de los videos, la hija de Ricardo Darín y su grupo de amigos aparecen brindando en la playa, disfrutando de un momento de descanso frente al mar. La joven también mostró su recorrido por una exposición de arte, donde además de observar las obras, interactuó con algunas de las instalaciones. De esta manera, sus publicaciones permitieron conocer diferentes momentos de su estadía en Río de Janeiro.

El perfil artístico de Clara Darín

Más allá de formar parte de una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino, Clara construyó un recorrido propio ligado al mundo del arte. A sus 32 años, es licenciada en Bellas Artes y desarrolló distintos proyectos relacionados con el diseño, la fotografía y la cerámica.

Ese interés también quedó reflejado en las imágenes que compartió desde Río de Janeiro. Varias de las postales muestran espacios culturales, obras e instalaciones que encontró durante sus recorridos, mientras que otras se enfocan en pequeños detalles de la ciudad. De esta manera, Clara Darín volvió a mostrar una faceta personal marcada por la creatividad y por una mirada diferente sobre los lugares que visita.