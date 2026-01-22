Lejos de la radio, el exitoso nuevo negocio de Cabito Massa Alcántara

Durante años, Eduardo “Cabito” Massa Alcántara fue sinónimo de humor inteligente, ironía filosa y personajes memorables que marcaron a toda una generación en la radio y la televisión. Ícono indiscutido del aire, su voz y su impronta formaron parte del ADN de los medios argentinos. Sin embargo, desde hace ya varios años, Cabito encontró otro escenario donde desplegar su talento: el mundo gastronómico, donde hoy se luce como empresario con proyectos cada vez más consolidados.

Su nuevo emprendimiento se llama Casa Bellucci y acaba de abrir sus puertas en una esquina emblemática de Parque Chacabuco, dentro de un edificio histórico de casi 90 años considerado patrimonio barrial. El proyecto nace de la mano del mismo equipo detrás de Mondongo y Coliflor —integrado por Cabito, Guillermo Busquiazo, Javier Labaké y José Villar—, quienes vieron en esa propiedad “detenida en el tiempo” una oportunidad única para recuperar su esencia y convertirla en una experiencia gastronómica con identidad porteña.

El antiguo edificio, que funcionó originalmente como fábrica y tienda vinculada al universo apícola, conserva su techo original, paredes intactas y detalles arquitectónicos que hoy conviven con una puesta contemporánea. Ese pasado no solo se respeta: se honra. La miel atraviesa la propuesta como ingrediente y como símbolo de memoria, presente tanto en la ambientación como en la carta.

Desde la vereda, Casa Bellucci invita a entrar con su frente vidriado, puertas de madera y amplios ventanales que dejan ver un salón cálido y elegante. El piso de damero blanco y negro marca el recorrido, mientras mesas con manteles blancos, sillas de cuero e iluminación industrial recrean el clima de una despensa porteña de otra época. Una gran estantería de madera oscura, repleta de frascos y conservas, y una escalera corrediza original refuerzan esa atmósfera cargada de historia.

La propuesta gastronómica de Cabito celebra la tradición con un giro actual. Pastas caseras livianas, pizzas al molde cocidas a la leña, fainá, empanadas fritas y platos clásicos reinterpretados conviven con una moscatería que recupera el ritual bien porteño del moscato, pizza y fainá. La carta se completa con vinos seleccionados, cócteles de autor y una cafetería ideal para alargar la sobremesa.

Así, lejos del micrófono pero con la misma sensibilidad creativa que lo consagró en los medios, Cabito Massa Alcántara reafirma que reinventarse también puede ser una forma de éxito. Y que, a veces, el mejor aplauso llega desde la mesa.