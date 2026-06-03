Lejos del fútbol y la moda, el nuevo proyecto de Wada Ramon, la esposa de Guido Rodríguez

Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, amplió su universo creativo con una propuesta que suma nuevas experiencias a su emprendimiento. La empresaria encontró en este proyecto una manera de integrar distintas facetas de su vida, combinando trabajo, bienestar y creatividad en un mismo espacio. Su iniciativa refleja cómo transformó una propuesta y la adaptó a su estilo de vida consciente.

Radicada en Europa, Wada Ramon, la esposa de Guido Rodríguez, desarrolló un nuevo proyecto

Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, continúa desarrollando iniciativas que reflejan su estilo de vida consciente y flexible. Su capacidad para transformar ideas en proyectos concretos la llevó a explorar nuevas formas de expresión, consolidando un camino que une moda, arte y bienestar. Con cada paso, refuerza la identidad de un emprendimiento que se expande y conecta con una comunidad que comparte su mirada.

Guido Rodríguez y Wada Ramon

En los últimos días, la pareja del exfutbolista de la Selección argentina sorprendió a todos sus seguidores con un anuncio especial que busca ampliar su empresa. La empresaria lanzó un podcast como parte de PHY-SI, la marca que fundó junto a su hermana en 2021 y que ya contaba con experiencias vinculadas al cuidado del cuerpo. Con este nuevo espacio, amplía el alcance de su proyecto y se adentra en un espacio que le permite compartir reflexiones y aprendizajes.

En sus publicaciones, Wada Ramon relató cómo vivió la primera grabación del podcast. “El texto lo armé y desarmé mil veces. La escenografía la armamos en el momento. La ropa la pensé el día anterior, igual que el pelo, porque justo tenía turno en la peluquería… Pero de lo único que estaba 100% segura antes de la grabación era de cómo me iba a sentir”, escribió. La empresaria confesó que esperaba disfrutar del proceso, aunque la experiencia inicial estuvo marcada por nervios y cierta incomodidad. “Ya estaba en acción. No podía frenar todo. Entonces decidí disfrutar, soltar mi control y seguir”, comentó.

Además, la esposa de Guido Rodríguez destacó que iniciar este nuevo espacio le generó distintas sensaciones: “Estuve bastante rígida, muerta de vergüenza, con la sensación de que me estaba cayendo al piso frente a 100 personas cada vez que me trababa. Ridícula. Innecesaria. Lo de siempre. Mis resistencias a flor de piel”. Pero comentó que el resultado fue más positivo de lo que imaginaba, convirtiéndolo en una oportunidad para crecer y conectar con su comunidad. Con sus palabras, dejó en claro cómo su idea inicial se terminó transformando en una firme propuesta.

Antes del podcast, Wada Ramón ideó un emprendimiento de indumentaria que domina el mercado europeo

Instalada en España junto a Guido Rodríguez, Wada Ramón apostó por un proyecto que busca conectar con un estilo de vida consciente. En 2021 fundó PHY-SI, una marca de ropa deportiva que nació de la necesidad de expresar su universo creativo y adaptarse a una vida nómade, acompañando la carrera del futbolista. El emprendimiento lo desarrolla junto a su hermana Macarena, con quien comparte la gestión y el crecimiento.

Maca y Wada Ramon

La propuesta se centra en prendas deportivas pensadas para el día a día con prendas versátiles y elaboradas con materiales naturales y reciclados. Las colecciones se producen en Europa y apuntan a generar un menor impacto ambiental, una filosofía que atraviesa la identidad del proyecto. Además, la firma ofrece accesorios como tote bags y experiencias vinculadas al bienestar, entre ellas clases de yoga y encuentros deportivos.

El objetivo de Wada Ramon es crear una comunidad que comparta valores relacionados con el movimiento, la conexión con la naturaleza y el equilibrio personal. De esta manera, PHY-SI se posiciona en el mercado europeo como una propuesta que combina moda, arte y deporte bajo una mirada sustentable. Aunque decidió ampliar sus horizontes para lanzar su podcast, la influencer busca seguir uniendo sus pasiones y su estilo de vida flexible con productos funcionales que acompañan la rutina diaria.

Wada Ramon

Wada Ramón, la esposa de Guido Rodríguez, consolida su camino emprendedor con iniciativas que reflejan un estilo de vida consciente y creativa. Su capacidad para transformar ideas en proyectos concretos la llevó a expandir su propuesta con nuevas experiencias que complementan su marca de indumentaria. La incorporación de formatos distintos y la búsqueda de espacios de bienestar muestran cómo su emprendimiento continúa evolucionando.

VDV