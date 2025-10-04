Con muchos globos y temática de carpincho, así fue el cumpleaños de Alba, la hija de Agustina Cherri

Este sábado, Agustina Cherri volvió a conquistar las redes sociales al mostrar cómo celebró el sexto cumpleaños de su hija Alba. La actriz, madre de cuatro niños -Muna y Nilo, de su anterior relación con Gastón Pauls, y Alba y Bono, junto a su pareja actual, Tomás Vera-, compartió con sus más de 2,4 millones de seguidores una serie de postales llenas de ternura y alegría: “Su sueño hecho realidad”.

Agustina Cherri y Alba | Instagram

Inflable cool y temática de capibara: así festejó Alba, la hija de Agustina Cherri, sus 6 añitos

El cumpleaños de Alba, hija de Agustina Cherri, tuvo lugar el martes 1 de octubre, sin embargo, el gran festejo con amigos y familiares se realizó este sábado 4 de octubre, aprovechando una tarde soleada y típica de primavera. Asimismo, la versátil modelo mostró algunos de los instantes más emblemáticos de la jornada donde se la podía ver a la niña corretear por todos lados derrochando felicidad utilizando una de las temáticas más imponentes de este 2025: los capibaras.

El evento, pensado para que los más chicos disfrutaran al máximo, tuvo como protagonista un enorme inflable total white que captó todas las miradas. Este detalle se complementó con un pelotero elegante decorado con imágenes de carpinchos y coloridos globos en tonos rosados, dorados, anaranjados y colorados que aportaron un clima de una verdadera tarde de ensueños al aire libre.

La decoración siguió una línea en tonos suaves y pastel, predominando el blanco, con almohadones lisos que invitaban a relajarse sobre el césped. En las imágenes compartidas, se la vio a Alba disfrutando de los inflables, saltando y riendo sin parar y descansando sobre una manta antes de la llegada de los invitados, un gesto que mostró la tranquilidad y la felicidad de la pequeña en su día especial. “Ella esperando a sus invitados”, escribió la modelo en uno de los registros audiovisuales que subió a sus historias de 24 horas.

Agustina Cherri, siempre cercana a sus seguidores, compartió con orgullo los detalles del festejo de su hija menor, destacando la alegría de poder acompañar cada etapa de su crecimiento. Sin necesidad de grandes ostentaciones, la actriz demostró una vez más su preferencia por los momentos simples y auténticos para que sus herederos puedan cumplir sus sueños de tener el cumpleaños que tanto anhelaron llenos de magia.

NB