Lejos del modelaje y la televisión, Marina Vollmann presentó su nuevo proyecto que la conecta con una noble causa

La exmodelo y actriz Marina Vollmann visitó el programa Otro día perdido (eltrece) con Mario Pergolini y repasó su trayectoria en una charla abierta. Lejos de las pasarelas y de la rutina diaria de la televisión tradicional, la invitada se refirió a su presente y a la misión que encabeza vinculada a los trastornos del aprendizaje.

Marina Vollmann presenta su libro "Yo, disléxica"

Marina Vollmann: El peso de la exposición y el adiós a la actuación

Durante la entrevista, Marina Vollmann reflexionó sobre los motivos que la alejaron de los medios. En este sentido, explicó que el modelaje quedó atrás hace muchísimo tiempo. Respecto a su etapa como actriz, detalló que nunca terminó de sentirse cómoda con la dinámica del medio.

Al respecto, señaló: "Era un espacio que no me sentía muy cómoda, si bien parecía que yo me llevaba el mundo por delante en las notas". Y agregó: "Me preparaba para eso, pero luego no lo sentía como lo sienten los actores arriba del escenario". Tras varios años de labor en radio, teatro y ciclos televisivos, la llegada de su primer hijo marcó una pausa definitiva.

Marina Vollmann: Diagnóstico a los cuarenta y un cambio rotundo de perspectiva

Uno de los ejes centrales de la conversación giró en torno a la detección tardía de su condición. Marina Vollmann relató que le diagnosticaron dislexia y discalculia a los cuarenta años, justo cuando sus hijos transitaban por evaluaciones similares. Sobre aquella experiencia personal, expresó: "Cuando me voy a hacer el diagnóstico pensé que era algo que yo iba a por hacer fácilmente, y me sale que no: súper disléxica, redisléxica, discalcúlica también".

Marina Vollmann en su época de modelo

Lejos de sufrirlo en silencio, reconoció que poner el tema en agenda le devolvió la alegría y le permitió resignificar su rol actual. "Para mí me cambió la vida para bien, o sea, soy feliz, porque yo creo que lo que estoy haciendo ahora, un poco representando esto y poniéndolo en agenda, me hizo sentir que puedo volver de otra manera", destacó en el ciclo.

Marina Vollmann: La lucha por la ley de dislexia y su nuevo libro

Profundizando en su activismo, la invitada rememoró el camino recorrido junto a otras madres para lograr la promulgación de la normativa vigente. "La ley 27306 la sacamos gracias al trabajo que se hizo desde Disfam Argentina, las mamás con los bombos así, porque así íbamos a poder", explicó sobre la importancia de que las escuelas cuenten con las herramientas necesarias para acompañar a los alumnos.

En esa línea, aprovechó para presentar su flamante libro autobiográfico titulado Yo disléxica, ¿cómo es vivir con una dificultad invisible?. Según detalló, la obra busca funcionar como una guía práctica y contenedora para padres y madres que atraviesan la incertidumbre ante las dificultades escolares de sus hijos. Hacia el final, Marina Vollmann enfatizó la necesidad urgente de cuidar el clima escolar y erradicar el bullying para que ningún estudiante deba cambiar de colegio por falta de contención.