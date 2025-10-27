Lourdes Fernández, de Bandana, mostró su recuperación y habló sobre su futuro

Lourdes Fernández generó preocupación a sus seguidores, en medio de un escándalo policial con su expareja. La cantante de Bandana protagonizó una búsqueda por parte de los oficiales, luego de que se denunciara de que estuvo desaparecida por casi 20 días. Finalmente, la encontraron en un delicado cuadro de salud, en el departamento de su exnovio, Leandro García Gómez, quien fue inmediatamente detenido e imputado por "privación ilegítima de la libertad". A días del suceso, la artista mostró su recuperación y habló de su futuro.

Bandana

Lourdes Fernández habló a sus seguidores y mostró cómo se encuentra

Lourdes Fernández protagonizó un escandaloso suceso durante el jueves 23 de octubre. Una denuncia alertó que la cantante de Bandana estaba desaparecida, a pesar de que sus redes sociales parecían activas. Durante la búsqueda, ella misma compartió un video asegurando que se encontraba bien, pero enferma. Sin embargo, sus seguidores denotaron que su estado era delicado, y parecía más grave de lo que ella decía. Finalmente, la encontraron en el departamento de su expareja, Leandro García Gómez, quien fue inmediatamente detenido e imputado por "privación ilegítima de la libertad".

Lourdes Fernández, el jueves 23 de octubre

Lourdes fue llevada al Hospital Fernández y atendida por los profesionales y oficiales que abrieron el caso en contra de García Gómez. Durante el viernes 24 de octubre, ella volvió a su casa y emitió un descargo sobre lo ocurrido. De esta manera, busco calmar los rumores y defendió a su expareja. Este lunes 27 de octubre, volvió a aparecer en sus redes sociales, esta vez con un video publicitando el regreso de Bandana, para el jueves 30 de octubre. Sin embargo, no dudó en referirse a lo ocurrido y hablar de su futuro.

"Hola chicos. Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández, me dieron una medicación que hace posible que yo mañana este trabajando", expuso respecto al concierto. En esa línea, decidió pronunciarse y exclamó: "Sé que pasaron cosas. Yo siento que me debo a mi público, como la gente que también tira buena onda. Ya llegara el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Grand Rex. No es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer".

Muchos de sus seguidores destacaron su recuperación en comparación al video que compartió el jueves del escándalo, cuando aún se encontraba con su expareja. Los comentarios alrededor de Lourdes Fernández volvieron a aparecer, mientras la preocupación de todos continúa, sobre el caso que aún tiene como detenido a Leandro García Gómez. Por el momento, él aún se encuentra detenido, mientras ella asegura su participación en el regreso de Bandana.

A.E