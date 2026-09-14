Ludovico Di Santo reveló todas las experiencias que atravesó por su nombre: “Para bien o para mal, no pasás desapercibido”

El universo de las celebridades siempre guarda historias íntimas que logran sorprender al público y mostrar una faceta completamente genuina. En esta oportunidad, Ludovico Di Santo visitó el programa Otro día perdido (eltrece), conducido por Mario Pergolini, para protagonizar una charla imperdible donde repasó los aspectos más desconocidos de su vida privada. Lejos de los libretos de ficción y de los personajes que interpretó a lo largo de su exitosa trayectoria artística, el artista conectó con los espectadores al repasar su niñez, los desafíos que debió enfrentar debido a su inusual nombre y la particular decisión que tomó años después con la llegada de su descendencia.

En su paso por "Otro día perdido", Ludovico Di Santo reveló las bromas por su nombre

Ludovico Di Santo: Los apodos en la escuela y el ingenio como defensa

Durante su paso por el programa televisivo, Ludovico di Santo recordó con total sinceridad cómo impactó llevar un nombre poco convencional durante sus primeros años de vida. Lejos de esquivar el tema, enumeró sin filtros las bromas constantes que recibía por parte de sus compañeros de aula, dejando en evidencia que las ocurrencias excedían cualquier juego de palabras tradicional.

Ante la consulta sobre los motes que soportaba, el actor detalló: “¿Querés que empiece? Gorda, pitufina, gelatina”. Ante la sorpresa en el estudio sobre la falta de relación directa con su identidad, el actor explicó que la dinámica escolar funcionaba de otra manera: “Y no, con ese nombre te ponen apodos de todo el tiempo. Ludo, boludo, che, bol... Pasé todo”.

Lejos de victimizarse, reconoció que aquella exposición constante requirió una rápida reacción de su parte para sobrevivir al entorno social. “O sea que empezás a pelear o a tener alguna gracia o a hablar”, reflexionó sobre la necesidad de desarrollar herramientas comunicativas desde muy chico.

La mirada analítica de Ludovico Di Santo sobre la identidad y el carácter

La charla en el estudio continuó con un profundo intercambio sobre cómo las dificultades infantiles terminan por construir la personalidad adulta. En ese sentido, la conducción del ciclo remarcó que atravesar situaciones complejas en etapas tempranas cumple una función estructurante. El invitado concordó plenamente con esa lectura y profundizó sobre el peso social de su designación personal.

Con una mirada madura y directa, sintetizó el aprendizaje que le dejó su historia familiar: “Para bien o para mal, no pasás desapercibido. Entonces, alguna gracia tenés que empezar a tener”. Asimismo, consultado sobre el origen de esa elección por parte de su núcleo íntimo, aclaró que jamás cuestionó el deseo de sus mayores ni deseó llamarse de otra forma más común. “A mi viejo le gustó y a mí también me gustó siempre”, sentenció, descartando cualquier reproche hacia sus padres.

Ludovico Di Santo y su hijo Filippo

El recorrido por su historia personal condujo inevitablemente hacia el terreno de su propia experiencia como padre. Con total naturalidad, el artista reveló que continuó apostando por denominaciones singulares al momento de bautizar a su hijo y anunció que su heredero lleva por nombre Filippo.

Entre risas y chicanas cómplices con el equipo del programa, el actor defendió su postura con humor frente a los chistes de la mesa por seguir la misma línea transgresora. Entre risas compartidas con los presentes, Ludovico Di Santo cerró el tema reafirmando su filosofía de vida: “Forja el carácter, señores. Forja el carácter”.