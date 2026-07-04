Marina Calabró reveló la carrera que quiere seguir su hija Mía, que ya tiene 17 años: “Espero no necesitarla”

Para Marina Calabró, se vienen meses de grandes cambios en su vida como mamá. Es que Mía Virasoro, su única hija, está a punto de terminar el secundario y de dar un paso clave hacia su futuro: el inicio de su formación universitaria. Siempre respetando el deseo de la joven de 17 años de mantenerse alejada de la exposición mediática que acompañó a su familia durante años -con una madre, una tía y un abuelo reconocidos en los medios-, la periodista contó cuál es la carrera que eligió para comenzar esta nueva etapa.

Marina Calabró reveló el orgullo que siente por su hija Mía

Pese a que la familia Calabró siempre estuvo muy vinculada a los medios de comunicación, la generación de “nietos” decidió poner punto final a esa exposición pública. Este es el caso de Mía Virasoro, la hija de Marina Calabró. A lo largo de su infancia y adolescencia, la conductora optó por respetar la voluntad de su única heredera de mantenerse al margen del lente de las cámaras. Es por esta razón que siempre evitó profundizar en detalles sobre la vida privada de la adolescente, fruto de su relación con Martín Virasoro.

Mía Virasoro y Marina Calabró | Instagram

Sin embargo, en la recta final de que la joven concluya una de las etapas más importantes de su vida y se sumerja en un nuevo desafío académico, Marina no pudo ocultar su orgullo y se dejó llevar por la emoción al revelar cuál es la carrera universitaria que va a estudiar. Así lo dejó en claro en una entrevista que mantuvo con Pronto, donde manifestó su nostalgia por verla crecer a pasos agigantados. Según expresó, la joven va a estudiar abogacía. “Tendremos una abogada en la familia, lo cual espero no necesitarla”, deslizó la menor de las hermanas Calabró. Acto seguido, bromeó: “Pero, bueno, si la necesito será pro-bono. ¡Espero que no me cobre!".

En este sentido, madre e hija tendrán algo en común: mientras Marina se formó en Ciencias Políticas, su hija se vuelca ahora al ámbito jurídico, dos caminos distintos pero vinculados por su relación con lo social, lo institucional y el interés por las normas que organizan la vida pública. Asimismo, destacó la autonomía de Mía quien hace pocos días sacó el registro de conducir, sumando más autonomía, sumando así más independencia y dando otro paso importante hacia su vida adulta. La presentadora, por su parte, sólo acompaña las decisiones de su hija.

Mía Virasoro junto a Iliana y Marina Calabró

La determinación de Mía Virasoro, la hija de Marina Calabró

Más allá de alguna que otra publicación de Iliana Calabró junto a Mía, en la cuenta de Instagram de Marina Calabró son contadas con los dedos de las manos las veces en las que aparece la joven. Esta decisión responde a una lógica clara y a una premisa que la periodista sostiene desde hace años: mantener a su hija al margen de los medios y de todo lo vinculado a lo mediático.

Según contó ella misma, Mía fue testigo del trato que recibieron su madre y su tía en los medios, así como de los distintos escándalos en los que, por diversos motivos, se vieron involucradas. Esa experiencia influyó directamente en la decisión de preservar su intimidad y cuidar su exposición pública; una postura que comparte junto a sus primos Stéfano y Nicolás. En paralelo, la conductora reconoció que le apena que su comunidad digital no pueda ver cómo luce actualmente su hija.

No obstante, brindó algunos detalles sobre su aspecto físico y explicó que es alta, “lánguida” y con un porte que definió como propio de una “modelo de alta costura”. Finalmente, se excusó por responder con pocas palabras cuando es interrogada sobre la futura estudiante de abogacía, al remarcar que su decisión es cuidarla y preservar su intimidad por pedido expreso.

Así, cuidando no hablar de más y sin brindar mayores detalles, Marina Calabró reveló cuál es la carrera universitaria que va a estudiar su hija. Llena de orgullo, emoción y cierta nostalgia por verla crecer, la periodista celebró este nuevo paso en la vida de Mía, que marca el inicio de una etapa clave en su formación personal y profesional, que la sumergirá en el universo de las leyes y la justicia.