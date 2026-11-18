Mauricio Macri y Lola Teuly fueron algunas de las figuras que participaron de una velada especial en uno de los escenarios más emblemáticos de Buenos Aires. La pareja asistió a la gala de la Fundación Teatro Colón y se mostró sonriente y muy elegante.

Mauricio Macri y Lola Teuly, juntos en la gala del Teatro Colón: los looks que eligieron

La Fundación Teatro Colón celebró su Gala Anual 2026 en el Salón Dorado del histórico teatro porteño, una noche especial que reunió a personalidades del ámbito político, cultural, empresarial y artístico. Entre los invitados estuvieron Mauricio Macri y su pareja, Lola Teuly, quienes llegaron juntos y protagonizaron uno de los momentos más destacados de la recepción.

Mauricio Macri y Lola Teuly (Crédito: Marcelo Escayola)

El expresidente y su novia arribaron tomados de la mano y avanzaron juntos hacia el salón donde se desarrolló la cena. Para la ocasión, ambos apostaron por estilismos elegantes aunque con detalles que marcaron la diferencia. Lola Teuly eligió un vestido negro de líneas minimalistas, con bordes blancos que aportaron un contraste delicado al diseño. La prenda se destacó por su cuello halter y una silueta depurada que, a primera vista, transmitía sencillez. Sin embargo, el modelo también incorporó detalles sensuales que elevaron la propuesta: un pronunciado tajo a la altura de la pierna y la espalda completamente descubierta.

Mauricio Macri y Lola Teuly en la gala de la Fundación Teatro Colón (Crédito: Marcelo Escayola)

De esta manera, combinó la elegancia clásica del negro con algunos recursos que aportaron audacia al atuendo, sin perder la sofisticación que requería una gala de estas características. Mauricio Macri, por su parte, se inclinó por un clásico traje formal negro, que acompañó con una camisa blanca y una corbata lila. Un estilismo tradicional y elegante que mantuvo la sobriedad como protagonista.

Mauricio Macri y Lola Teuly en la gala de la Fundación Teatro Colón (Crédito: Marcelo Escayola)

Teatro Colón: una gala para recaudar fondos

La celebración tuvo como principal objetivo recaudar fondos para el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC), la institución dedicada a formar a las futuras generaciones de artistas que darán continuidad al prestigio de uno de los teatros más importantes del mundo.

Además de Mauricio Macri y Lola Teuly, la gala de la Fundación Teatro Colón contó con la presencia de destacadas figuras, entre ellas la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes; el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi; el diseñador Gino Bogani y el actor Michel Noher, quien asistió junto a su novia, Valentina Sarsur. El artista, además, estuvo a cargo de la conducción del encuentro.

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura, y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico (Crédito: Marcelo Escayola)

El diseñador Gino Bogani en la gala de la Fundación Teatro Colón (Crédito: Marcelo Escayola)

Michel Noher, su pareja Valentina Sarsur y Melissa Elias, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Teatro Colón (Crédito: Marcelo Escayola)

La programación incluyó distintas intervenciones artísticas protagonizadas por estudiantes del ISATC, que se desplegaron en diferentes espacios del teatro. En el Foyer, la soprano Tahyana Perret, el barítono Julián Molinero y los ensambles vocal e instrumental de la Academia Orquestal interpretaron el "Brindis" de El murciélago, de Johann Strauss II, bajo la dirección musical de Pablo Bocchimuzzi

Mauricio Macri y Lola Teuly en la gala de la Fundación Teatro Colón (Crédito: Marcelo Escayola)

Más tarde, en el Salón Dorado, los invitados compartieron una cena acompañada por nuevas presentaciones líricas. La soprano Constanza Díaz Falú interpretó el aria de Olympia de Los cuentos de Hoffmann, mientras que Tahyana Perret y la mezzosoprano Mónica Nogales ofrecieron la "Barcarola" de la misma ópera. También se presentó el tenor Diego Bento, quien interpretó "Nessun dorma", de Turandot, junto al ensamble vocal. El cierre musical llegó con el Brindisi de La Traviata, de Giuseppe Verdi, en una noche que combinó elegancia, cultura y compromiso con la formación artística.

Así, en una noche solidaria y marcada por la música, el talento y el compromiso con la cultura, Mauricio Macri y Lola Teuly se convirtieron en dos de los grandes protagonistas de la gala del Teatro Colón, donde también se destacaron por la elegancia de sus looks.