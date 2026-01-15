Adiós al boho chic: María Vázquez lo reinventa con su look de jeans wide leg y flecos

María Vázquez es dueña de un estilo sofisticado y minimalista, aunque muchas veces opta por el boho chico. Esta estética protagoniza la temporada de verano y es la elegida por las celebridades. Sin embargo, en esta oportunidad, la top model decidió elevarlo con una prenda en tendencia.

Jeans wide leg y flecos: así es el look súper canchero de María Vázquez

Las altas temperaturas del país hacen que las prendas sueltas, frescas y cómodas sean las favoritas para todo tipo de ocasión. María Vázquez es una de las modelos que se muestra fiel a estos ítems, ya sea para una tarde de polo como también para un evento de noche.

María Vázquez.

En esta ocasión, la conductora decidió ir detrás de una nueva tendencia y potenciar su look casual. A través de su cuenta de Instagram, dónde es seguida por miles de personas, María Vázquez compartió una postal de su atuendo y cautivó a todos.

Lejos de un outfit minimalista, clásico o con un mix de estilos, la modelo apostó por lo moderno y canchero. En la imagen se la puede ver posando frente a un espejo de cuerpo entero en una de las habitaciones de su casa y dejando ver en detalle su vestimenta: musculosa blanca de algodón con cuello redondo y pantalón de jean wide leg.

El denim de María Vázquez

Su denim se destacó por sus grandes flecos a la altura de las rodillas y por su color celeste lavado, lo que le brindó ese toque de luz a la pieza. Además, de trata de un diseño holgado con roturas en los bolsillos y de tiro bajo, lo que permitió ver parte de su abdomen y caderas. Su publicación en historias de Instagram estuvo acompañada de un emoji de corazón rojo, dejando en claro su pasión por el estilismo y la moda.

El look de María Vázquez.

Sin dudas, María Vázquez logró una combinación acertada e ideal para una tarde al aire libre. Su top blanco sin estampas le dejó todo el protagonismo a la nueva tendencia en pantalones. Cómo accesorios, la esposa de Adolfo Cambiaso eligió un reloj, anillos y una diminuta cadena.

María Vázquez vuelve a marcar tendencia.

De esta manera, María Vázquez dijo adiós al estilo boho chic y lo reinventó con su look de jean wide leg y flecos, una propuesta llena de personalidad que terminó deslumbrando a los usuarios de las redes sociales.