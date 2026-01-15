jueves 15 de enero del 2026
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 16:04

Adiós al boho chic: María Vázquez lo reinventa con su look de jeans wide leg y flecos

La modelo armó un outfit repleto de onda y se llevó todos los halagos en las redes sociales.

María Vázquez
María Vázquez | Instagram

María Vázquez es dueña de un estilo sofisticado y minimalista, aunque muchas veces opta por el boho chico. Esta estética protagoniza la temporada de verano y es la elegida por las celebridades. Sin embargo, en esta oportunidad, la top model decidió elevarlo con una prenda en tendencia.

Jeans wide leg y flecos: así es el look súper canchero de María Vázquez

Las altas temperaturas del país hacen que las prendas sueltas, frescas y cómodas sean las favoritas para todo tipo de ocasión. María Vázquez es una de las modelos que se muestra fiel a estos ítems, ya sea para una tarde de polo como también para un evento de noche.

María Vázquez
María Vázquez.

En esta ocasión, la conductora decidió ir detrás de una nueva tendencia y potenciar su look casual. A través de su cuenta de Instagram, dónde es seguida por miles de personas, María Vázquez compartió una postal de su atuendo y cautivó a todos.

Lejos de un outfit minimalista, clásico o con un mix de estilos, la modelo apostó por lo moderno y canchero. En la imagen se la puede ver posando frente a un espejo de cuerpo entero en una de las habitaciones de su casa y dejando ver en detalle su vestimenta: musculosa blanca de algodón con cuello redondo y pantalón de jean wide leg.

El denim de María Vázquez

Su denim se destacó por sus grandes flecos a la altura de las rodillas y por su color celeste lavado, lo que le brindó ese toque de luz a la pieza. Además, de trata de un diseño holgado con roturas en los bolsillos y de tiro bajo, lo que permitió ver parte de su abdomen y caderas. Su publicación en historias de Instagram estuvo acompañada de un emoji de corazón rojo, dejando en claro su pasión por el estilismo y la moda.

María Vázquez
El look de María Vázquez.

Sin dudas, María Vázquez logró una combinación acertada e ideal para una tarde al aire libre. Su top blanco sin estampas le dejó todo el protagonismo a la nueva tendencia en pantalones. Cómo accesorios, la esposa de Adolfo Cambiaso eligió un reloj, anillos y una diminuta cadena.

María Vázquez
María Vázquez vuelve a marcar tendencia.

De esta manera, María Vázquez dijo adiós al estilo boho chic y lo reinventó con su look de jean wide leg y flecos, una propuesta llena de personalidad que terminó deslumbrando a los usuarios de las redes sociales.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en