Mía, la bisnieta de Alejandro Romay que brilla en el teatro y acaba de conseguir una de las oportunidades más grandes de su vida

Con apenas 15 años, Mía Romay comenzó a escribir su propia historia sobre los escenarios. Bisnieta de Alejandro Romay y nieta de Omar Romay, la joven se ganó un lugar en el teatro musical gracias a su trabajo en distintas producciones y recientemente alcanzó un nuevo hito al obtener una beca para continuar su formación artística en Estados Unidos.

Mia Romay

Mia, que hasta la semana pasada formó parte del elenco de Billy Elliot en el Teatro Ópera, habló con La Nación sobre este presente profesional y el desafío de llevar un apellido ligado a la historia del espectáculo argentino. Aunque reconoce el orgullo que siente por su familia, también dejó en claro que su objetivo es construir una carrera con identidad propia.

El presente profesional de Mia, la bisnieta de Alejandro Romay

Mía Romay integró el elenco de Billy Elliot como compañera de ballet del protagonista y debió despedirse de la producción tras ser seleccionada para un programa de teatro musical en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). La joven, que vive desde pequeña en Miami, explicó que el escenario siempre fue el lugar donde se sintió más feliz y que esta oportunidad representa un nuevo paso en su formación artística.

Durante la entrevista, también recordó que aprender parte del espectáculo de forma virtual y comenzar a estudiar tap casi desde cero fueron algunos de los mayores desafíos que enfrentó para participar en la obra. Antes de llegar a Billy Elliot, ya había formado parte de musicales como Matilda, La Bella y la Bestia, 13, Los miserables y El violinista sobre el tejado, además de cantar en el Lincoln Center de Nueva York y obtener el segundo puesto en el certamen Future Stars de Florida.

El legado de la familia de Alejandro Romay

Más allá de su presente, Mía Romay reconoce el peso de pertenecer a una familia con tres generaciones vinculadas al mundo artístico. "Me llena de orgullo ser bisnieta de Alejandro y nieta de Omar, pero también siento la responsabilidad de construir mi camino", expresó durante la entrevista, al referirse al legado que acompaña su carrera desde los primeros pasos.

Mia y Diego Romay

Mia también destacó la posibilidad de trabajar junto a su abuelo Omar Romay y su tío abuelo Diego Romay, productores de Billy Elliot, una experiencia que definió como uno de los grandes regalos del último año. Además, contó que tanto su padre, Damián Romay, como su madre, Flavia, le transmitieron la importancia de la disciplina, el esfuerzo y el aprendizaje constante, valores con los que busca seguir desarrollando su carrera artística mientras encara esta nueva etapa en UCLA.