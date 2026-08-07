Quién es Laura De La Vega, la esposa bajo perfil de Juan Minujín con quien tiene dos hijas

Juan Minujín creó una fuerte y solida carrera como un destacado actor argentino de cine y televisión con éxito internacional. Desde novelas televisivas como El marginal y Loco por vos hasta películas como Los dos papas o La ira de Dios, el artista se consolidó con una fuerte comunidad de fanáticos y con más de 800 mil seguidores en Instagram. Sin embargo, y detrás de su carrera pública, fue protagonista de una sólida historia de amor con Laura De La Vega, su esposa desde hace más de 20 años.

Ella es prefiere un bajo perfil, manteniéndose alejada de la exposición mediática para resguardar la intimidad de su hogar, y a pesar de haber aparecido en algunas publicaciones de su esposo. Su influencia es muy significativa, ya que le aporta soporte emocional e intelectual para construir sus personajes de ficción, y cuida y protege a las dos hijas, Amanda y Carmela, con quienes comparte un núcleo muy unido. Si bien ella se mantiene al borde de la exposición, es el amor de la vida del actor, y por eso él no duda en contar algunos detalles sobre quién es esa mujer de detrás de cámaras.

Laura De La Vega, Juan Minujín y sus hijas

¿Quién es Laura De La Vega, la esposa bajo perfil de Juan Minujín?

Las celebridades no muestran todo de sus vidas a las cámaras o a los medios de comunicación. Muchas de las personas más importantes de su vida y pilares en su casas se encuentran protegidas en la intimidad y lejanas al ojo público que está en el trabajo de sus parejas o padres. Laura De La Vega es la esposa bajo perfil de Juan Minujín, y una profesional argentina que logró construir su propio camino laboral manteniéndose en un estricto anonimato.

A diferencia de las dinámicas habituales del espectáculo, eligió una vida de bajo perfil alejada de los flashes, las alfombras rojas y la exposición en los medios de comunicación. Su desarrollo personal se centra en el ámbito de la salud mental, donde se desempeña como psicóloga y ejerce su profesión en el ámbito privado. En su cuenta de Instagram, que la mantiene en privado, solo la siguen más de 4 mil personas, quienes se encierran en su círculo más íntimo y con quien comparte algunos de los detalles de su vida.

Según varios medios de comunicación, y bajo la voz de quienes conocen su entorno, destacan su carácter reservado, su calidez humana y una sólida estructura intelectual que prioriza la estabilidad de su entorno sobre cualquier tipo de notoriedad mediática. Es por eso que, en el aspecto familiar, ejerce un rol fundamental en la crianza de sus dos hijas, Amanda y Carmela. Junto a Juan Minujín, comparte una filosofía de vida muy unida y dinámica, donde los viajes representan su máxima pasión. Uno de los rituales más característicos de este consolidado núcleo familiar consiste en recorrer el mundo con la estricta premisa de explorar destinos exóticos novedosos y evitar repetir cualquier lugar geográfico que ya hayan visitado en sus vacaciones previas

Sin embargo, antes de ser esta mujer exitosa laboralmente y de bajo perfil, fue una amiga muy cercana del actor que logró enamorarlo. Ambos protagonizaron una de las historias de amor que más invita a la ver el romance como una unión entre la amistad, la complicidad y la intimidad.

¿Quién es Laura De La Vega, la esposa bajo perfil de Juan Minujín?

La historia de amor de Laura De La Vega y Juan Minujín: amigos que se enamoran y un proyecto familiar

Las historias de amor dentro de la vida de las celebridades se vuelven, en muchos momentos, un ejemplo de resiliencia, acompañamiento incondicional y fuerte base familiar. Juan Minujín y su esposa Laura De La Vega se volvieron una de las parejas más estables del ámbito artístico, manteniendo siempre un perfil sumamente bajo y disfrutando de su compañía y sus proyectos juntos. Sin embargo, su camino no se inició como un flechazo inmediato.

Por el contrario, se conocieron a mediados de la década de 1990 en una reunión social de carácter casual. Lejos de involucrarse sentimentalmente de manera apresurada, construyeron una relación de amistad que se extendió por casi diez años, tiempo durante el cual compartieron salidas grupales mientras cada uno mantenía noviazgos con otras personas de forma independiente. El destino cambió su rumbo cuando ambos coincidieron en la soltería y decidieron arriesgarse a dar un paso definitivo. Fue en ese punto en que la atracción apareció, y empezaron a salir formalmente a comienzos de los 2000, descubriendo que la complicidad previa era la base perfecta para fundar un amor inquebrantable.

A lo largo de su exitosa carrera mediática, Minujín se permitió abrir su corazón ante la prensa para elogiar a su compañera, expresando: "Llevamos muchos años en pareja y aún sentimos mucha curiosidad el uno por el otro". Asimismo, destacó el aporte profesional de su esposa, exponiendo la complicidad que crearon al haberse conocido desde el principio en sus carreras. "Siempre converso mucho con ella los personajes porque ella tiene una mirada muy analítica", manifestó.

La historia de amor de Laura De La Vega y Juan Minujín: amigos que se enamoran y un proyecto familiar

Tras un breve noviazgo, dieron el primer paso definitivo y se casaron en el 2002. A partir de ese momento, el crecimiento de su hogar avanzó con inmensa felicidad. Su primera hija, Amanda, nació en el 2006, transformando por completo sus rutinas familiares. Tres años más tarde, precisamente en el 2009, la familia se completó gracias al nacimiento de su segunda hija, Carmela. Ambas crecieron en un entorno profundamente estimulante donde el arte y la libertad individual son pilares fundamentales.

La hija mayor demostró desde muy joven una fuerte inclinación por las expresiones artísticas, interesándose especialmente por la actuación, lo que refleja la fuerte influencia de su herencia familiar. Por su parte, la menor posee una personalidad sumamente curiosa, enérgica y creativa, manteniéndose como su mamá más lejana a las cámaras. Ambas mantienen el perfil privado que sus padres le inculcaron, pero protagonizan algunas de las publicaciones del actor.

La historia de amor de Laura De La Vega y Juan Minujín: amigos que se enamoran y un proyecto familiar

El presente de Laura De La Vega y Juan Minujín se define por una sólida estabilidad emocional, el compañerismo mutuo y un diálogo constante para resolver cualquier conflicto rápido. Si bien en la vida de él aparecen los medios de comunicación y la exposición pública, la psicóloga logró formar su camino lejano a ese perfil, pero siempre de la mano de su esposo, y cuidando a sus dos hijas.

A.E