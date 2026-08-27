"Él no me elige": Natalie Weber contó su dura historia familiar y la relación que tiene con su padre biológico

Natalie Weber sorprendió al relatar su dura historia familiar, la relación que tiene con su padre y el rol fundamental que ocupó su mamá. La integrante de Paso en América compartió su faceta más íntima y los momentos más dolorosos de su infancia y adolescencia.

Separación y "casi" abandono de su padre: el dolor que marcó a Natalie Weber

Natalie Weber contó detalles desconocidos de su historia familiar y del vínculo que mantiene actualmente con su padre biológico. Entrevistada por Pampita en su ciclo de Infobae, la modelo recordó la ausencia de su papá durante su infancia y adolescencia, habló del dolor que le provocó su partida y destacó el rol fundamental que tuvo su madre durante aquellos años.

"Mi papá se fue cuando yo tenía 7 años. Mis papás se separaron y al año él se fue a vivir a Miami", reveló Natalie Weber al reconstruir uno de los momentos más difíciles de su vida. La panelista de Intrusos explicó que la ausencia de su progenitor fue prolongada y que durante años prácticamente no tuvo contacto con él. "Fue un padre ausente, casi abandónico te digo porque he estado años sin saber de él. Se desentendió por completo de mis hermanos y de mí también", continuó.

Natalie Weber

En ese sentido, Natalia Weber reconoció que la situación tuvo un impacto especialmente fuerte en ella por ser la menor de sus hermanos. "Obviamente la más afectada era yo porque era la más chica y la verdad es que lo necesité, pero tuve una mamá tan fuerte", contó con profundo dolor.

Al hablar de su madre, Natalie Weber destacó el esfuerzo que hizo para sacar adelante a sus hijos después de la separación: "Fue mamá y papá al mismo tiempo. Ella quedó muy lastimada también emocionalmente y se secó las lágrimas, y siguió adelante por nosotros. Así que ella para mí es todo en este mundo y todo lo que soy se lo debo".

Natalie Weber

La influencer también recordó lo que significaba para ella crecer en una familia cuyos padres estaban separados en una época en la que no era algo tan habitual. "Yo era la de los padres separados", recordó. Y agregó que la ausencia paterna también se hacía presente en situaciones cotidianas. "Yo nunca tenía un plan con él, no tenía ni siquiera un llamado y eso me pesaba", explicó.

Natalie Weber contó cómo fue el reencuentro con su papá después de años

Uno de los momentos más movilizantes de la entrevista que brindó a Pampita fue cuando Natalie Weber recordó el primer encuentro con su padre después de muchos años de distancia. "Tenía 22 años y cuando lo vi me desarmé. Lo abracé y me puse a llorar", rememoró.

Sin embargo, después de ese primer abrazo apareció una sensación todavía más dolorosa. "Cuando lo terminé de abrazar, sentí que era un extraño", manifestó. Y sumó con total sinceridad: "Ninguna explicación me alcanzó, ninguna... El tiempo perdido no se recupera".

Natalie Weber

En este sentido, Natalie Weber relató: "Me pedía perdón tan livianamente y para mí había sido un dolor tan grande durante toda mi adolescencia que yo le decía 'te quiero ver llorar, llorá. No te veo arrepentido". Con el paso de los años, la top model aseguró que el vínculo volvió a atravesar períodos de distancia. "Se fue a vivir de nuevo a Ecuador porque él es nómade. Siempre le dije 'vos no estabas preparado para tener hijos", sostuvo.

Actualmente, la relación entre ambos atraviesa una etapa completamente diferente. Natalie Weber expresó que su padre terminó con su pareja hace dos años y que, tiempo después, decidió regresar mientras atravesaba un momento delicado de salud. "Hoy está con nosotros. Me toca cuidarlo y mantenerlo", afirmó.

En este nuevo escenario familiar, Natalie Weber asumió un rol de acompañamiento que, según sus propias palabras, también implica hacerse cargo de alguien que durante muchos años sintió ausente. "Me toca ser como la mamá de él en un punto. Yo soy consciente de que él no me elige", lanzó.

Por último, aseguró que quiere quedarse en paz con las decisiones que tomó respecto de su padre: "Yo me voy a quedar tranquila el día de mañana que él no esté, que yo a pesar de todo fui una buena hija". De esta manera, Natalie Weber contó su dura historia familiar y la relación que tiene con su padre biológico.