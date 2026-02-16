Naza Di Serio se cansó de los rumores y mostró su chat con Mauro Icardi

Durante las últimas horas, Nazarena Di Serio decidió ponerle un freno a las versiones que la señalaban como la periodista que le habría enviado fotos subidas de tono a Mauro Icardi. Cansada de los rumores que circularon en redes sociales y en distintos programas de televisión, la panelista de La mañana con Moria optó por una estrategia directa: mostrar su chat con el futbolista. El gesto tuvo un objetivo claro: desmentir cualquier insinuación y despejar dudas en medio de la polémica. Su nombre comenzó a instalarse en el escándalo sin que, según ella, existieran fundamentos reales. La situación la llevó a hacer un descargo público y a exponer pruebas para defender su imagen.

Nazarena Di Serio y el chat que mostró para frenar las versiones

Todo comenzó cuando Ángel de Brito escribió en sus redes: “Están todos diciendo que Naza es la que le mandó fotos”. El comentario se dio luego de que la China Suárez mencionara públicamente que el delantero recibe mensajes de distintas mujeres. A partir de allí, las especulaciones no tardaron en multiplicarse y el nombre de Nazarena di Serio empezó a circular con fuerza. La versión tomó impulso en programas de espectáculos y generó un fuerte debate en redes sociales. Frente a ese contexto, el tema fue tratado en vivo en el ciclo de El Trece.

El mensaje que Nazarena Di Serio publicó en X para desmentir los rumores

Durante la emisión de La mañana con Moria, el panelista Gustavo Méndez buscó llevar claridad. “Estoy en el chat de Mauro Icardi y Nazarena. No se siguen mutuamente. Doy por sentado que no, que no hay nada. Nunca lo hubo, nunca lo hay”, aseguró. La intervención intentó frenar las especulaciones que ya estaban instaladas en el ambiente mediático. Sin embargo, el foco seguía puesto en Di Serio, que decidió tomar la palabra. Su reacción dejó en claro el malestar que le generó verse involucrada en esa versión.

Nazarena Di Serio y el descargo contra los prejuicios

“Yo aclaré y puse ‘yo no soy’. Y no importó que yo aclare que yo no soy, porque la gente quiso creer que era yo”, expresó con firmeza en el estudio. Además, compartió un mensaje que había publicado en X para reforzar su postura. “Nunca se supo nada de mi vida personal real. Porque me inventaron tres que no pasaron. Nunca me colgué de nadie… Ni fotos, ni videos, nada”, escribió. También agregó que se cansó de tolerar “inventos y prejuicios” sin entender por qué debía dar explicaciones.

En medio del revuelo, trascendió que otro futbolista comenzó a seguirla en redes sociales, un dato que fue mencionado en programas de espectáculos y que volvió a activar comentarios. Aunque el hecho no tiene relación directa con el chat exhibido, sumó ruido al contexto ya cargado. Frente a eso, Di Serio sostuvo que no piensa responder a cada versión que circule ni dar entidad a especulaciones sin pruebas. Con el chat a la vista y su descargo en vivo, buscó cerrar el tema y evitar que el episodio siguiera escalando en televisión y redes.