Lejos del fútbol, el extraño negocio de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez se sumó a la tendencia que lleva a los futbolistas de élite a diversificar sus actividades y explorar nuevos ámbitos profesionales. Consagrado a nivel mundial con la selección argentina, el defensor de la Scaloneta amplió su perfil y se volcó al mundo empresarial. Así quedó demostrado en las últimas horas, luego de presentar su nuevo emprendimiento: una cápsula de indumentaria de edición limitada inspirada en el animé y vinculada con su pasión por el universo otaku.

La faceta emprendedora de Lisandro Martínez

La nueva faceta emprendedora de Lisandro Martínez se aleja de las canchas para explorar un terreno inesperado por aquellos que siguen de cerca su carrera: el mundo de la moda y la cultura pop. El defensor argentino, conocido por mantener un perfil reservado sobre su vida personal, se convirtió en una de las figuras vinculadas al lanzamiento de una propuesta de Crunchyroll, compañía especializada en entretenimiento japonés. La iniciativa representa un cruce entre dos universos que forman parte de los intereses del futbolista: el deporte y el animé.

Lisandro Martínez | Instagram

En esta oportunidad, el marcador central apostó por ser parte de una cápsula de ropa y accesorios de diseño que toma elementos propios de la estética japonesa y los combina con distintos momentos de su carrera profesional. La colección busca trasladar al lenguaje de la moda algunos de los hitos que marcaron su recorrido como jugador, con prendas pensadas para los fanáticos del fútbol y de los cómics, acercando así dos universos impensados hasta ahora.

Las imágenes y los estampados van desde sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, pasando por su crecimiento en el fútbol europeo, hasta su presente como jugador del Manchester United en la Premier League. Así, la cápsula propone un repaso visual por el camino que llevó al defensor argentino a convertirse en una figura reconocida del fútbol internacional.

Lisandro Martínez | Instagram

Lisandro Martínez: de “carnicero” a referente de moda otaku

Según trascendió, la propuesta de indumentaria se extiende más allá de las prendas tradicionales y suma diferentes accesorios pensados para completar un estilo urbano. La edición limitada que tiene a Lisandro Martínez como figura incluye remeras con ilustraciones inspiradas en el manga, buzos con capucha, camperas con estampados temáticos, medias personalizadas y bufandas intervenidas con elementos vinculados a la identidad del futbolista.

Por su parte, la narrativa principal utilizada en los diseños, además del rostro y de su nombre, es el apodo que lo acompaña desde su llegada al fútbol inglés: “The Butcher”, cuya traducción al español es “El Carnicero”. Estel sobrenombre nació entre los aficionados británicos como una manera de describir la intensidad con la que el entrerriano disputa cada pelota y su estilo aguerrido dentro del campo de juego.

La colección propone una versión diferente del Licha, inspirada en los códigos visuales del animé y alejada de su imagen tradicional. A través de estos diseños, intenta representar la faceta más combativa durante sus presentaciones en la cancha. La idea toma como punto de partida un concepto que radica en las historias japonesas: personajes que atraviesan un cambio de actitud cuando deben enfrentarse a un nuevo desafío.

Cápsula de indumentaria de Lisandro Martínez | Instagram

De esta manera, Lisandro Martínez suma una nueva arista a su carrera y lleva su identidad más allá del fútbol. Esta colaboración le permite expandir el alcance de su figura, conquistar nuevas audiencias y transformar una de sus pasiones en una propuesta que fusiona el deporte de élite con la cultura del animé; una apuesta que busca potenciar su perfil y darle forma a una identidad propia que trascienda su faceta como futbolista.