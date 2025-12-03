Preocupación por la salud de Cacho Garay: "Muy compleja"

Cacho Garay es noticia esta semana por su difícil cuadro de salud, así lo confirmó su abogado Leonardo Pasccon en una entrevista radial. Según contó, el humorista mendocino sufre complicaciones propias de su enfermedad de diabetes. Además, atraviesa una fuerte situación judicial por la que pide demostrar su verdad en poco tiempo.

Salud delicada y denuncias en su contra: el peor momento de Cacho Garay

Su popularidad se dio de la mano de Marcelo Tinelli y desde ese entonces comenzó una sólida carrera en el mundo artístico. Sin embargo, el presente de Cacho Garay es muy diferente al éxito que alguna vez conoció. El artista mendocino fue diagnosticado de diabetes y enfrenta denuncias de violencia de género y abuso sexual de parte de su expareja Verónica Macías.

Sobre su complicada situación de salud, su abogado Leonardo Pasccon contó en diálogo con Mire Live: "Cacho está atravesando una situación de salud muy compleja". En este sentido, agregó sobre su enfermedad: "Tiene una diabetes que le ha generado la amputación de los dedos de uno de los pies y esto tiene que ver mucho con el cuadro de lo que viene sufriendo en todo este tiempo".

Cacho Garay

Además, relató que Cacho Garay cumple prisión domiciliaria en su casa de Mendoza. "Él está alquilando una propiedad para poder vivir en condiciones muy precarias porque no trabaja hace tres años, en una situación que es medio irrisoria porque la denunciante vive en Córdoba, o sea que Cacho no puede acceder a su casa".

El letrado del humorista aseguró que "es una situación realmente muy compleja la de él" y explicó que "tiene serios problemas de movilidad a raíz de estas cirugías que viene sufriendo". En esta misma línea, aseguró que los problemas con la Justicia provocaron el desgaste en su salud: "El no poder acceder al juicio y aclarar toda su situación lo va destruyendo de a poco".

El abogado también explicó que lo que desea el actor es que se le ponga fecha al juicio oral y público donde él pueda demostrar que "todo es una campaña orquestada contra él". Por último, Leonardo Pasccon aseguró sobre su cliente: "Tiene todo un cuadro de salud delicado que se fue agravando en la medida de que fue pasando el tiempo y que se ha ido degradando sin parar". De esta manera, sus declaraciones sobre Cacho Garay durante una entrevista radial con Juan Etchegoyen generaron preocupación.

Los detalles de la denuncia por violencia de género que enfrenta Cacho Garay

Cacho Garay fue acusado por su expareja Verónica Macías de violencia de género y abuso sexual en 2023. En aquel entonces, Mariana Brey contó en Socios del espectáculo que en el allanamiento que realizaron en su propiedad "encontraron dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido". Asimismo, agregó: "Él no tiene portación y en realidad lo detienen por esto, va a quedar en dos causas, por la tenencia de armas sin autorización y la otra por violencia de género”.

Cacho Garay

Tras su detención, el comediante recuperó la libertad luego de abonar una fianza de un millón de pesos, aunque sigue imputado por una larga lista de delitos como amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Actualmente y pese al avance de su enfermedad, Cacho Garay debe presentarse una vez por mes en Fiscalía para acreditar su domicilio.