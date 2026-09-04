El romance olvidado de Chechu Bonelli y Felipe Colombo: así nació su historia tras Rebelde Way

Dos mundos se conectaron en la década del 2000, y lejos de la exposición mediática. Chechu Bonelli es una reconocida modelo, conductora y periodista deportiva que inició su camino a la fama en 2005 tras participar en el reality de modelaje Super M . Su carisma y frescura la posicionaron rápidamente como una de las figuras más queridas de la televisión, consolidando su carrera en las pasarelas y, más tarde, en la conducción de importantes programas de Fox Sports. Por su parte, Felipe Colombo es un talentoso actor y músico nacido en México que conquistó los corazones de millones de adolescentes a principios de la década de 2000. Su salto definitivo al estrellato internacional llegó de la mano de Cris Morena con su inolvidable papel de Manuel Aguirre en la exitosa telenovela juvenil Rebelde Way.

Aunque ambos transitaban por los picos más altos de sus respectivas industrias a mediados de esa década, los jóvenes cruzaron sus caminos en un plano personal, dando inicio a un romance muy oculto y alejado de las cámaras que pocos recuerdan en la actualidad.

Chechu Bonelli, Felipe Colombo

Rebelde Way y una fiesta en común: la historia de amor de Chechu Bonelli y Felipe Colombo

Rebelde Way y una fiesta en común. El destino unió por primera vez a Chechu Bonelli y Felipe Colombo a principios de 2005, un año clave en el que las vidas de ambos comenzaban a entrelazarse de manera inesperada. En aquel entonces, ella era una joven modelo de 20 años que daba sus primeros pasos firmes en los medios nacionales tras su paso por el semillero de Súper M. Por su parte, el actor mexicano-argentino tenía 22 años y se encontraba en la cima absoluta de la popularidad global, disfrutando de las repercusiones masivas de Rebelde Way y de las giras internacionales con la banda Erreway.

A pesar de venir de universos ligeramente distintos, coincidieron inicialmente en los estudios de grabación de Don Torcuato, donde compartieron algunas jornadas de trabajo que encendieron una química inmediata. En una entrevista exclusiva brindada a la revista Pronto en el 2005, la propia conductora rememoró con mucha ternura el inicio de aquel idilio secreto: “Todo empezó un día en que tuvimos que hacer algunas escenas en Don Torcuato. Terminamos de noche, yo no sabía en qué volverme a casa y Felipe, que es todo un caballero, me llevó”.

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llegó un tiempo después, cuando se cruzaron de manera casual en una fiesta en común. En ese evento, lejos de los flashes y la mirada curiosa de la prensa, los jóvenes se redescubrieron y decidieron permitirse vivir una aventura sentimental sin ningún tipo de presiones externas ni etiquetas formales. Aquel flechazo inicial quedó registrado en las páginas de la farándula de la época, pero significó el comienzo de un refugio privado muy íntimo que se extendió durante un largo tiempo en el más absoluto anonimato.

La historia de amor de Chechu Bonelli y Felipe Colombo

Idas y venidas, y distanciamiento: la separación de Chechu Bonelli y Felipe Colombo

A pesar de la enorme popularidad que ambos cosechaban en sus carreras, el noviazgo de Chechu Bonelli y Felipe Colombo nunca se hizo mediático mientras estuvo vigente. Mantener el romance bajo un absoluto hermetismo fue una decisión consciente de la pareja, lo que les permitió vivir su historia con total libertad y lejos del constante asedio de la prensa del corazón de mediados de los dos mil. Sin embargo, la intensidad de sus agendas laborales y el desgaste natural de la convivencia íntima empezaron a hacer mella en la relación.

“Como yo soy de San Nicolás y él de México, teníamos a nuestras familias lejos y por ahí nos apoyábamos demasiado en el otro. Y uno al estar así, descuida a las amistades”, reveló Bonelli en aquella misma entrevista sobre los motivos de la separación. El vínculo se extendió durante casi un año y medio, pero, finalmente, decidieron terminar todo. Ambos tomaron rumbos separados en los mejores términos posibles, tanto así que la ruptura pasó completamente desapercibida para el público general en aquel momento. La confirmación del romance recién se volvió masiva años después, cuando el noviazgo ya formaba parte de un lindo recuerdo de su juventud.

Chechu Bonelli y Felipe Colombo

Los diferentes caminos que tomaron Chechu Bonelli y Felipe Colombo

“Felipe es la persona más buena que existe, es el hombre ideal para cualquier mujer, pero así como una vez llegó el amor, hubo un momento que se fue, así de simple”, revelaría en el 2006 la propia modelo. Tras poner fin a su historia de amor, ambos continuaron expandiendo sus horizontes profesionales de forma independiente, logrando consolidarse como figuras sumamente respetadas en sus respectivos rubros.

Por su parte, Felipe Colombo decidió volcarse de lleno a su gran pasión por las artes escénicas y la música. Lejos del fenómeno masivo e histriónico que significó el pop adolescente, el actor mexicano-argentino se enfocó en el teatro independiente, la comedia musical y la ficción televisiva de autor, ganándose el aplauso unánime de la crítica especializada por su versatilidad actoral y su vigencia en la música. Tras su separación de la modelo, el músico volvió a caer en el amor con la persona con la que formaría una hermosa familia: Cecilia Coronado, su pareja de hace muchísimos años, con quien tuvo a su hija Aurora.

Por otro lado, Chechu Bonelli profundizó su perfil en los medios de comunicación y se convirtió en una de las caras femeninas más importantes del periodismo deportivo, liderando transmisiones internacionales y programas de televisión especializados. En paralelo, construyó una sólida carrera como modelo publicitaria e influencer de moda. En el ámbito romántico, la conductora experimentó una larga historia familiar junto a Darío Cvitanich, con quien comparte la crianza de sus tres hijas: Carmela, Lupe y Amelia.

Los diferentes caminos que tomaron Chechu Bonelli y Felipe Colombo

El romance olvidado de Chechu Bonelli y Felipe Colombo demuestra que el amor en la juventud puede ser tan intenso como constructivo. Aunque sus vidas tomaron rumbos completamente diferentes en lo profesional y en lo familiar, aquella historia tras Rebelde Way se consagra como un recuerdo sano de dos jóvenes que supieron amarse en secreto.

A.E