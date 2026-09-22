Así fueron las vacaciones de Elba Marcovecchio con sus hijos en Isla Mujeres

Elba Marcovecchio se tomó unos días de descanso y sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías inéditas de su viaje por México. La abogada, conocida también por representar a Mauro Icardi, dejó por un momento de lado la exposición mediática vinculada al conflicto entre el futbolista y Wanda Nara, y disfrutó de unas vacaciones junto a sus dos hijos, Valentino y Allegra.

Elba Marcovecchio sorprendió a sus seguidores al navegar Isla Mujeres con mucho estilo

Elba Marcovecchio y su familia eligieron como uno de sus destinos principales Isla Mujeres, un paradisíaco lugar ubicado en el Caribe mexicano, reconocido por sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas. En las imágenes publicadas por Marcovecchio se puede ver parte de la intimidad del viaje y los distintos paisajes que recorrieron durante su estadía.

Elba Marcovecchio en Isla Mujeres, México//Instagram

En dos de las postales, la abogada aparece a bordo de una embarcación, con el mar turquesa como telón de fondo. Allí luce una musculosa amarilla con cuello halter, anteojos de sol y el cabello suelto mientras mira a cámara. Las fotografías reflejan el clima de relax que compartió con sus hijos, alejándose por unos días de las obligaciones profesionales y de la atención pública.

Elba Marcovecchio en Isla Mujeres, México//Instagram

Asimismo, la abogada de Mauro Icardi compartió el increíble paisaje de Isla Mujeres, donde se observa las palmeras, la arena blanca y el mar turquesa. De fondo unos barcos concluyen el hermoso cuadro. “México con mis amores”, escribió la letrada en su cuenta de Instagram.

Isla Mujeres//Instagram de Elba Marcovecchio

Elba Marcovecchio reveló el recorrido cultural que hizo con sus hijos en México

El recorrido de Elba Marcovecchio junto a sus hijos, también incluyó una visita a la Ciudad de México. Entre las imágenes que compartió, Marcovecchio publicó una fotografía junto a su hijo Valentino en las Pirámides de Teotihuacan, uno de los sitios arqueológicos más emblemáticos del país. En la postal, ambos posan con gorras y ropa oscura frente a las construcciones prehispánicas.

Elba Marcovecchio y su hijo Valentino en Ciudad de México//Instagram

Además, la abogada mostró otra imagen en la que aparece junto a Valentino y Allegra, donde los tres se ven sonrientes y muy unidos, en una escena que evidenció el vínculo familiar y el disfrute de la experiencia compartida. El viaje no solo estuvo marcado por los paisajes naturales, sino también por un recorrido cultural e histórico.

Elba Marcovecchio con sus hijos Valentino y Allegra en México//Instagram

Durante su visita, la familia conoció el Museo Nacional de Antropología, una de las instituciones culturales más importantes de México. También recorrió el Palacio de Bellas Artes, reconocido por su arquitectura y por albergar importantes expresiones artísticas del país. Otro de los puntos incluidos en el itinerario fue la Casa Azul, el museo dedicado a la vida y obra de la artista Frida Kahlo.

Recorrido cultural de Elba Marcovecchio y sus hijos Valentino y Allegra en México//Instagram

El tour tuvo además un momento de carácter religioso con la visita a la Virgen de Guadalupe, uno de los símbolos más importantes de la cultura y la fe mexicana. Marcovecchio decidió incluir distintas postales de estos lugares en su publicación, reflejando la variedad de actividades realizadas durante las vacaciones.

Elba Marcovecchio visitó la Virgen de Guadalupe en México//Instagram

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron la belleza de los paisajes y la felicidad de Elba Marcovecchio junto a sus hijos. De esta manera, la abogada compartió una parte de sus vacaciones familiares y mostró cómo aprovechó el viaje para descansar, recorrer sitios emblemáticos y disfrutar de momentos especiales con Valentino y Allegra.