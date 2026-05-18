Tini Stoessel se quebró al hablar de abusos: “Estoy pensando la manera de decirlo"

El Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, se vistió de fiesta con la presentación de Tini Stoessel, que cerró la gira nacional de Futttura este fin de semana. En medio de la lluvia, la artista brindó un show lleno de alegría, talento y emoción, al momento que la joven tomó la palabra para enviar un fuerte mensaje a su público feminino, a quien alentó a denunciar si son víctimas de abuso y violencia de género.

Visiblemente conmovida, la artista fue contundente con su mensaje al reflexionar la dura realidad que atraviesan muchas mujeres al punto que destacó la importancia que es hablar, y se emocionó ante el silencio contundente de los presentes para escucharla.

Tini Stoessel habló sobre el abuso hacia las mujeres

La copiosa lluvia que cayó en Salta durante el fin de semana no fue suficiente para frenar el huracán Tini Stoessel, que brindó uno de los shows más emotivos, en el marco de su gira Futtura, que comenzó a finales del 2025 y ahora comienzo una nueva etapa con presentaciones en el exterior.

La artista de 30 años volvió a demostrar en el escenario por qué es una de las artistas más destacadas de la escena nacional e internacional del momento, bridando un show cargado de talento y emocionalidad, al abrir su corazón ante su público, tomando la palabra para llevar a la reflexión sobre una de las problemáticas más preocupantes que atraviesan las mujeres. El momento se viralizó rápidamente en redes sociales.

Fue en la previa a cantar "Me voy" que Tini Stoessel tomó el micrófono para interactuar con el público. Inesperamente, la cantante se mostró conmovida, y con la voz quebrada lanzó: “Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”. De inmediato, continuó: “Es muy loco ver tantas mujeres esta noche, algunas muy chiquitas, otras más grandes. Qué injusto, qué injustas muchas cosas, pero al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad”.

De tener que avisarle a una amiga cuando se llega a la casa bien, a salvo, hasta las situaciones que se viven en diversos contextos como el trabajo y la escuela remarcó que desde lo considerado más chico a lo grande, hay que contarlo. “Estamos acá, estamos todas juntas y estamos todas en esta misma lucha. Desde esas mínimas cositas, a las más grandes... No las dejen pasar. Anímense a hablar”, enfatizó Tini.

"Escucho este silencio y me parece estremecedor”, señaló la artista al sorprenderse por la reacción del público, en su mayoría mujeres, que empatizaron con sus palabras, al conocer bien lo que mencionaba. Ante esto, repitió la importancia de poder hablar y denunciar si se es víctima de abuso y violencia de género, pero también deseo ser más escuchadas.

Las imágénes y videos de este momento en el que Tini Stoessel abrió su corazón, llamando a la reflexión y animando a aquellas que están atravesando estas situaciones se viralizaron rápidamente, debido a la emocionalidad de la cantante dando a entender que estaba hablando desde el conocimiento.