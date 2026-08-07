Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Bariloche: cabaña en la nieve, paseo en familia y paisajes increíbles

Cande Vetrano y Andrés Gil emprendieron un viaje hacia el sur argentino junto a su hijo Pino, en lo que significó una experiencia única en medio de paisajes nevados y escenarios naturales que marcaron cada momento compartido en familia. La elección del destino les permitió disfrutar de días rodeados de montañas blancas y bosques cubiertos, en un entorno pensado para la calma y el descubrimiento. La experiencia se convirtió en una oportunidad para sumar recuerdos en un ambiente distinto, rodeados de naturaleza.

Cande Vetrano, Andrés Gil y su hijo Pino disfrutaron de unas increíbles vacaciones en Bariloche

Cande Vetrano y Andrés Gil eligieron Bariloche como destino para disfrutar días de invierno junto a su pequeño Pino, rodeados de montañas blancas, lagos cristalinos y la tranquilidad de un entorno pensado para el descanso y la conexión con la naturaleza. Cada salida se convirtió en una oportunidad para explorar rincones nuevos y vivir la temporada invernal desde una perspectiva diferente. La elección del sur argentino les permitió combinar momentos de juego, caminatas y paisajes que marcaron una increíble experiencia familiar.

Las vacaciones de Cande Vetrano, Andrés Gil y su hijo Pino

En las últimas horas, la ex Casi Ángeles compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que mostraron cómo fueron sus días de descanso en el sur del país. La pareja viajó a Bariloche con la intención de desconectarse de la rutina y compartir días de naturaleza, paisajes blancos y juegos en familia. La estadía se desarrolló en una cabaña rodeada de montañas nevadas, bosques cubiertos y lagos cristalinos. Allí, los tres disfrutaron de la tranquilidad del entorno y de la posibilidad de vivir la temporada invernal en su máxima expresión.

Abrigos, guantes, gorros y trineos fueron parte del equipaje que acompañó a Cande Vetrano y Andrés Gil en cada salida, siempre con el objetivo de mostrarle al pequeño la magia de la Patagonia. Las imágenes compartidas en redes sociales reflejaron la ternura del viaje. Una de las postales más comentadas mostró a la actriz caminando de la mano con Pino a orillas de un lago, mientras el niño, con un gorro naranja brillante, exploraba curioso las piedras de la orilla. El cielo azul intenso y las montañas nevadas completaron la escena con aire natural.

Las vacaciones de Cande Vetrano, Andrés Gil y su hijo Pino

La familia también fue testigo de momentos únicos, como un arcoíris atravesando el cielo sobre las montañas blancas, calles cubiertas de nieve y un bosque en silencio, con los árboles doblados bajo el peso del invierno. Cada salida se transformó en una oportunidad para crear recuerdos y disfrutar de la simpleza del entorno patagónico. La atmósfera tranquila y los colores del paisaje acompañaron cada instante, reflejando una experiencia única.

Diversión en la nieve y looks de invierno: Las vacaciones familiares de Cande Vetrano y Andrés Gil

La diversión no faltó en las pistas de esquí de la zona. Las imágenes que compartió Cande Vetrano la mostraron haciendo culopatín, sentada sobre un trineo azul y rodeada de árboles nevados, mientras Andrés Gil acompañó con humor cada momento. Los looks de la familia combinaron funcionalidad y estilo con camperas de plumas, guantes y gorros de colores que contrastaron con el paisaje blanco. La elección de prendas prácticas, pero con detalles llamativos, acompañó cada actividad sin perder comodidad.

Las vacaciones de Cande Vetrano, Andrés Gil y su hijo Pino

En una de las imágenes que más impactó a los seguidores de la pareja, los mostró juntos frente a una imponente vista. Con la combinación de montañas, cielo despejado y un imponente lago, ambos se mostraron cómplices y cercanos. La actriz escribió en su publicación: “Nuestra tierra es la más linda y es NUESTRA”. La frase acompañó la idea de disfrutar y valorar la Patagonia como un espacio único para el encuentro familiar. El mensaje reforzó la importancia de vivir la experiencia en contacto directo con la naturaleza y con la identidad del lugar.

Entre cabañas rodeadas de nieve, paseos por lagos, bosques blancos y juegos en trineo, las vacaciones se convirtieron en una experiencia cargada de ternura y diversión. Pino, protagonista de cada salida, descubrió por primera vez la inmensidad de la naturaleza patagónica, mientras Cande Vetrano y Andrés Gil celebraron la posibilidad de compartir con él un viaje inolvidable. La Patagonia volvió a ser escenario de historias que combinan paisajes imponentes, momentos simples y la alegría de estar juntos.

Las vacaciones de Cande Vetrano, Andrés Gil y su hijo Pino

Cande Vetrano y Andrés Gil compartieron días de invierno junto a su hijo Pino en un entorno marcado por la nieve y la tranquilidad del sur argentino. La experiencia reunió caminatas, juegos y momentos de descanso en familia, siempre acompañados por paisajes que dieron marco a cada salida. La elección del destino permitió disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión y sumar recuerdos que se integran a una vivencia pensada para la conexión y el descubrimiento.

VDV