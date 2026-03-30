Minecraft Experience llega por primera vez a la Argentina: dónde es y cómo conseguir las entradas

Uno de los videojuegos más queridos por los usuarios es el Minecraft. El universo se expandió a diferentes experiencias y creó un fandom fuerte que se expande por el mundo. Sin embargo, a la Argentina, llegó una nueva propuesta inmersiva para toda la familia, y que viajó por diferentes países. Minecraft Experience promete un viaje nocturno por un mundo construido a partir del juego, que tantos fanáticos terminó enamorando.

Minecraft Experience: Moonlight Trail / Créditos: Prensa Minecraft Experience

Minecraft Experience llega a la Argentina: todos los detalles del evento

Minecraft Experience es la apuesta de Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand, los equipos responsables detrás de la increíblemente exitosa experiencia que recorrió todo el mundo. La misma había invitado a millones de fanáticos a vivir una experiencia inmersiva, con los elementos del videojuegos más querido por todos. Esta vez, una nueva edición llega a la Argentina y tiene su estreno en Buenos Aires. Minecraft Experience: Moonlight Trail se llevará a cabo en el predio del Pabellón 5 de Ciudad Universitaria (UBA), a partir del 15 de mayo.

Según dieron a conocer, ocurrirá en horario nocturno, a partir de las 19hs, ya que se trata de una experiencia de noche. La venta será en Ticketek, con precios desde $44.000. Los clientes de Banco Santander podrán acceder a una preventa exclusiva el lunes 30 de Marzo desde las 16 hs. y tendrán hasta 6 cuotas sin interés durante todas las fases de venta. La venta general comenzará el martes 31 de Marzo a las 16 hs.

La experiencia promete una aventura de noche, teniendo en cuenta el cuidado del ambiente y el predio de Ciudad Universitaria. Según expusieron, está diseñada para ser de bajo impacto y eficiente en el consumo de energía, con niveles de sonido cuidadosamente gestionados y métodos de instalación que utilizan las técnicas menos invasivas. Sin embargo, las imágenes de prueba generaron emoción en todos que desean ver esta nueva edición.

Minecraft Experience: Moonlight Trail / Créditos: Prensa Minecraft Experience

Antecedentes de Minecraft Experience: experiencia internacional que llega a Buenos Aires

Esta no es la primera vez que apuesta por una aventura exclusiva con los fanáticos del videojuego. en los últimos años, Experience MOD, Mojang Studios y Supply + Demand superaron el millón de entradas vendidas para Minecraft Experience: Villager Rescue. Ciudades como Dallas, Toronto, Londres, Riad, Herning, Singapur, Ciudad de México y Chicago fueron parte de esta apuesta inmersiva, que se volvió viral y generó sueños de que se hiciera en otros ámbitos.

Minecraft Experience: Moonlight Trail / Créditos: Prensa Minecraft Experience

Finalmente, los fanáticos argentinos podrán disfrutar de esta experiencia, viviendo en Buenos Aires el estreno de Minecraft Experience: Moonlight Trail, la nueva edición de la actividad. En Ciudad Universitaria, la misma se llevará a cabo a partir del 15 de mayo, con horario exclusivamente nocturno. A fines de marzo, comenzará la venta del mismo, con exclusivos beneficios para algunos clientes especiales.

Créditos: Prensa Minecraft Experience

A.E