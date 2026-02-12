Anita García Moritán revivió la tendencia de los '90: la camisa cuello XL que causó furor

Anita García Moritán es una de las mini influencers fashionistas más queridas de las redes sociales. Su estilo tierno y su carisma la vuelven muy halagada por los usuarios, y una impulsora de tendencias en la moda. Desde los looks princesas hasta la modernidad de algunas prendas, los expertos no dudan en destacar algunos de sus atuendos más llamativos, y, en las últimas horas, hizo volver una tendencia de los 90, gracias a su amor por lo cute. En un día del parque de Orlando, la hija de Pampita lució la camisa cuello XL que causó furor.

Anita García Moritán está disfrutando de un increíble viaje por los parques temáticos de Orlando. En los primeros días, fue acompañada de su papá, Roberto García Moritán, con quien conoció algunas de las princesas clásicas y marcó los looks más cómodos para largas jornadas de caminata. Sin embargo, Pampita llegó con uno de los hermanos de la mini influencer, para vivir la experiencia de las nuevas atracciones, en un nuevo viaje familiar. Sin embargo, la pequeña logró llamar la atención de los expertos de la moda, al volver a elegir una tendencia de los 90.

En sus historias de Instagram, la modelo mostró la felicidad de su pequeña, al encontrarse con diferentes juegos y personajes épicos. Ella optó por un abrigo rosa, que mantenía su lado princesa y cute. Sin embargo, debajo de el mismo, llevaba puesto una camisa con cuello XL, y unos pantalones total black. Muchos de los fanáticos de la moda de los 90 recordaron a los niños de la época luciendo ese estilo de diseño Peter Pan, que se caracteriza por ser ancho, redondeado, plano y que se extiende sobre los hombros. La prenda se volvió un clásico de estilo romántico y atemporal, que va de la mano con su estilo tierno.

El estilo tierno y mágico de Anita García Moritán

Anita García Moritán no duda en seguir los pasos de su mamá en todo momento, y fue así que se volvió una influencia fashionista de primera. Desde originales botas hasta trajes de baño tendencia del verano, la hija de Pampita descubre su estilo al marcar los colores pasteles y los accesorios de princesa. Es así como también eligió el cuello XL de los 90, de estilo romántico y atemporal, en varios de sus looks, ya sea para pasear por Disney como para tener un día en el campo.

Los usuarios y los expertos de la moda no tardaron en halagar la elección de la pequeña, y denotar la ternura que provocó con este clásico de los 90. El cuello Peter Pan permite enternecer cualquier clase de look, dandole una vuelta inocente y escolar. Anita García Moritán es una de las mini influencers fashionistas que apuestan a mantener su estilo princesa, y le da un toque mágico a cada uno de sus atuendos, con tendencias que causan furor.

