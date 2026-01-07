Bee, la hija de Calu Rivero, deslumbró con su sombrero retro chic en las playas de Punta del Este

La moda del verano 2026 está tomando forma con accesorios que combinan nostalgia, practicidad y una estética distintiva. Uno de los protagonistas de esta corriente es el sombrero tipo capota —también conocido como bonnet— que lució Bee, la hija de Calu Rivero y Aíto de la Rúa, en una serie de postales compartidas por su mamá en redes sociales.

Este diseño con reminiscencias vintage no sólo captura la atención por su originalidad, sino que también anticipa una tendencia de moda que está ganando fuerza en las pasarelas y el street style.

Bee, la hija de Calu Rivero, marcando tendencia desde la cuna con su estilo natural y descontracturado.

Una pieza con sabor retro y estética contemporánea

El sombrero tipo capota, que recuerda a los modelos populares del siglo XIX, tiene un carácter romántico y delicado que conecta con la moda actual enfocada en lo retro y bohemio. Tradicionalmente utilizado por su función protectora —brindando sombra y comodidad— este accesorio retorna ahora como pieza para elevar outfits tanto en la playa como en salidas urbanas.

El tierno sombrero de Bee de la Rúa

En la imagen compartida por Calu Rivero, se la ve a Bee luciendo esta capota de paja con detalles simples y líneas suaves, un complemento que agrega un toque de encanto rural y nostálgico al look. La elección de este accesorio no fue casual: en un contexto donde la moda abraza cada vez más la estética cottagecore y slow fashion, piezas como la capota resaltan por su conexión con lo natural, lo auténtico y lo orgánico.

El caso de Bee, con su sombrero tipo capota protagonizando postales veraniegas, demuestra cómo las microtendencias pueden surgir desde lo cotidiano y viralizarse en cuestión de días. Su imagen no sólo genera encanto por la ternura del momento familiar sino que, además, pone sobre la mesa un accesorio que promete permear todo el verano 2026.

¿Por qué la capota es tendencia?

Expertos en moda señalan que los sombreros vintage —como los modelos tipo capota o bonnet— vuelven con fuerza esta temporada, en parte por la influencia de referentes de estilo que adoptan accesorios retro en sus looks cotidianos. Esta inclinación hacia piezas con historia y carácter responde a una moda más consciente y personal, en la que los accesorios cuentan tanto como las prendas principales del outfit.

A pura ternura, Bee volvió a conquistar a los seguidores de su mamá con nuevas fotos al aire libre.

Además, la capota se alinea con otras tendencias que prevén la mezcla de lo clásico con lo contemporáneo. Tal como ocurre con el resurgimiento del pillbox hat, otro sombrero retro que se impone en 2026, este tipo de piezas combina elegancia y versatilidad, permitiendo ser incorporado en outfits diversos —desde un día de playa hasta un paseo urbano con prendas neutrales o clásicas.

Su diseño, que envuelve suavemente la cabeza y enmarca el rostro, la convierte en una opción distinguida para quienes buscan destacar sin recurrir a accesorios demasiado exagerados. Esta versatilidad es parte de lo que impulsa su regreso a las tendencias actuales.

Cómo llevar el sombrero tipo capota

Para quienes quieran adoptar esta tendencia, la capota se presta a múltiples estilos de verano:

Con vestidos fluidos o maxi : crea una estética boho-romántica ideal para paseos al atardecer.

Sobre trajes de baño sencillos : aporta un toque distintivo a los looks de playa o piscina.

Combinada con prendas neutrales y texturas naturales: refuerza la conexión con la naturaleza y el estilo slow fashion. La hija de Calu Rivero disfruta de sus días de sol y naturaleza, convertida sin querer en mini referente fashion.

