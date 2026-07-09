La vida de Bonnie Tyler, la cantante que le dio voz a un himno argentino

Bonnie Tyler marcó generaciones con una voz inconfundible que se convirtió en símbolo de la música internacional. Su carrera, iniciada en Gales y consolidada en escenarios de todo el mundo, dejó canciones que aún hoy siguen sonando en radios, estadios y karaokes. Con un estilo que atravesó décadas y se mantuvo vigente, su historia refleja cómo la música puede transformarse en parte de la memoria colectiva y permanecer viva en distintas culturas. En las últimas horas, la artista falleció a sus 75 años en Portugal por una complicación en su salud.

De iniciar su carrera en Gales a instalarse en estadios argentinos: La vida de Bonnie Tyler

Bonnie Tyler, la cantante galesa que conquistó al mundo con su voz rasgada y potente, falleció en las últimas horas a los 75 años. Su muerte se produjo en Portugal, país donde residía desde hace años, tras complicaciones derivadas de una perforación intestinal que obligó a una cirugía de urgencia en mayo pasado. La confirmación llegó por parte de su familia: “Bonnie falleció de manera inesperada anoche en un hospital de Portugal a causa de la enfermedad por la que la estaban tratando”.

Bonnie Tyler

En el último tiempo, la artista continuó sacando música, como el sencillo “Only Love” que lanzó a finales de marzo de este año. Además, se supo que tenía programada una gira por Europa que se extendería por varios meses. Su partida sorprendió al mundo de la música internacional, ya que se encontraba con varios proyectos en marcha y, por muchos, era considerada una de las figuras más emblemáticas del rock de los 80.

Sin duda alguna, Bonnie Tyler será recordada por su balada rock “Total Eclipse of the Heart”, un clásico que marcó generaciones y que, a principios de 2026, superó los mil millones de reproducciones en Spotify. Ella misma reconocía en una entrevista que nunca imaginó la magnitud de este tema: “¿Cómo imaginar un segundo que su éxito sería tan enorme, y que personas que aún no habían nacido la cantarían hoy en los karaokes?”.

En Argentina, sin embargo, su nombre quedó ligado a otro tema de su repertorio, “It’s a Heartache”. La canción, lanzada en 1977, fue adoptada por las hinchadas de fútbol y transformada en un canto de protesta contra los propios jugadores. En las tribunas se escucha con fuerza: “A ver si ponen huevo, que no juegan con nadie…”. Así, una balada británica se convirtió en un himno popular de canchas sudamericanas, un fenómeno cultural difícil de explicar pero imposible de ignorar.

De Gales al mundo: los primeros pasos y el recorrido artístico de Bonnie Tyler

Gaynor Hopkins, su verdadero nombre, nació en 1951 en Neath, Gales. Su padre trabajaba en las minas de carbón y su madre se ocupaba de los seis hijos que tenía el matrimonio. Desde pequeña la artista mostró una gran inclinación por la música; se conoció que cantaba en la iglesia y, cerca de los 16 años, decidió dejar los estudios para trabajar en un negocio de música mientras intentaba abrirse camino en el mundo artístico. En sus inicios adoptó el nombre de Sherene Davis para diferenciarse de otra cantante galesa, Mary Hopkin.

Su gran oportunidad llegó en 1975, cuando el cazatalentos Roger Bell la descubrió en un club. Poco después firmó contrato con RCA Records y cambió definitivamente su nombre artístico a Bonnie Tyler. Su primer éxito fue “Lost in France” en 1976. A pesar de su crecimiento, un episodio médico marcó su carrera. Luego de someterse a una operación para extirpar nódulos en sus cuerdas vocales, su voz quedó rasgada.

Bonnie Tyler

Lo que podría haber sido un obstáculo para Bonnie Tyler se transformó en su sello distintivo. Ese mismo año lanzó “It’s a Heartache”, que se convirtió en su primer gran éxito mundial y la posicionó en la escena internacional. En los años 80, colaboró con el productor Jim Steinman, quien escribió “Total Eclipse of the Heart”. El tema la catapultó a la fama global y la consolidó como estrella internacional a los 32 años. En 1984 volvió a brillar con “Holding Out for a Hero”, parte de la banda sonora de Footloose, que le otorgó triple disco de platino.

Más allá de los escenarios, Bonnie Tyler mantuvo una vida personal estable. Estaba casada desde 1973 con Robert Sullivan, promotor inmobiliario y su amor de juventud. La pareja compartía su tiempo entre Gales y el Algarve, en Portugal, donde finalmente se establecieron. La noticia de su fallecimiento conmueve al mundo de la música y a sus seguidores. Con una carrera marcada por éxitos, colaboraciones memorables y una voz única, la cantante se despide dejando un repertorio vasto.

VDV