Juli Poggio deslumbró con un estilismo Y2K inspirado en Britney Spears: crop top personalizado, denim de tiro bajo y abrigo fucsia

Juli Poggio volvió a robarse todas las miradas con una apuesta de moda que combinó nostalgia y tendencias actuales. Fiel a su estilo, la influencer eligió un conjunto inspirado en la estética Y2K, una corriente que continúa ganando protagonismo en las pasarelas y el street style, reinterpretando algunas de las prendas más representativas de principios de los 2000.

Juli Poggio deslumbró con su último look

El estilismo tuvo como principal referencia a Britney Spears, uno de los máximos íconos de aquella época. A través de un outfit cargado de guiños a la cantante estadounidense, Juli Poggio recreó el espíritu pop que marcó a toda una generación, incorporando prendas, accesorios y un beauty look en sintonía con esa inspiración.

El icónico estilismo de Juli Poggio

La pieza central del outfit de Juli Poggio fue un crop top blanco de manga corta con la inscripción "Britney Spears" en letras rosas con efecto brillante, un diseño que dejó al descubierto el abdomen y se convirtió en el gran protagonista del estilismo. Para completar la propuesta, sumó un abrigo corto de piel sintética en un intenso tono fucsia, llevado sobre los hombros y encargado de aportar volumen, textura y un aire glam.

El icónico estilismo de Juli Poggio

En la parte inferior Juli Poggio eligió un jean de tiro bajo con lavado desgastado, estampado monograma y una silueta ligeramente acampanada, una combinación que remite al denim que dominó la moda durante los primeros años del nuevo milenio. El conjunto se completó con un cinturón plateado de gran hebilla y aplicaciones brillantes, además de un piercing en el ombligo, otro de los detalles más característicos de aquella estética.

El beauty look que completó el estilismo de Juli Poggio

Para completar el estilismo, Juli Poggio apostó por un beauty look en sintonía con la estética Y2K. Lució su cabello suelto, peinado con ondas suaves que aportaban movimiento. El detalle más llamativo fueron dos space buns altos en la parte superior de la cabeza, un peinado icónico de la moda de principios de los 2000 que reforzó la inspiración pop del conjunto.

El beauty look de Juli Poggio

El maquillaje mantuvo la misma línea nostálgica, con una piel luminosa, ojos intensamente definidos mediante sombras en tonos rosados y delineado marcado, pestañas voluminosas, rubor que resaltó los pómulos y labios nude con acabado satinado. Como resultado Juli Poggio consiguió un estilismo equilibrado, en el que cada elemento acompañó el homenaje a Britney Spears y al regreso de una de las tendencias más representativas de los años 2000.