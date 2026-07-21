La tristeza del rey Carlos III tras la derrota de Inglaterra

La derrota de Inglaterra frente a la Selección Argentina en el Mundial 2026 no solo golpeó a los hinchas, sino también a varias de las figuras más reconocidas del Reino Unido. David Beckham, Mick Jagger, el príncipe William y el rey Carlos III vivieron con intensidad la eliminación de los "Tres Leones", entre la frustración en las tribunas y los mensajes de aliento que compartieron después del partido.

La épica derrota que sufrió la Selección de Inglaterra frente a la Argentina dejó los “corazones rotos de los ingleses”, según coincidieron todas las portadas de los periódicos de Gran Bretaña.

El rey Carlos III y Camilla se mostraron en la Hall & Woodhouse Badger tras el triunfo de Argentina.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta —una maravilla arquitectónica inaugurada en 2017, con un techo retráctil de ocho pétalos y una pantalla LED circular de 360 grados— contó con una tribuna en la que se codeó la élite británica con populares figuras alentando a su equipo y sufriendo minuto a minuto ante la fuerza arrolladora de la Scaloneta, que terminó imponiéndose por 2 a 1.

En la zona VIP se destacó la presencia del músico Mick Jagger (82), acompañado por su hijo Lucas (27), fruto de su relación con la modelo brasileña Luciana Giménez Morad. Muchos hinchas ingleses bromearon una vez más con la supuesta "mala suerte" que el líder de los Rolling Stones le trae a su selección desde 1998, cuando Argentina eliminó a Inglaterra por penales con él presente en el estadio, una racha que volvió a repetirse en distintos Mundiales.

Mick Jagger y su hijo Lucas.

Sin hacerse cargo de esos comentarios, pero con un rostro serio y un evidente gesto de resignación, el músico abandonó el estadio rodeado por su equipo de seguridad y sin hacer declaraciones.

A pocos metros se encontraba David Beckham (51), junto a su mujer, Victoria Beckham (52), y su hijo Cruz (21), quien lucía una camiseta histórica que había usado su padre durante uno de los Mundiales que disputó con Inglaterra.

Muy serio, y pese a la excelente relación que mantiene con Lionel Messi, a quien llevó al Inter Miami, club del que es copropietario y presidente, el exfutbolista pasó de la euforia inicial a un gesto de profunda decepción tras la victoria argentina.

David y Victoria Beckham con su hijo Cruz.

Lejos del estadio de Atlanta, la Familia Real británica también vivió con tristeza una eliminación que no esperaba.

“¡Devastados! Inglaterra lo dio todo y estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a todos en el campo y fuera de él por un torneo increíble... Aunque hoy los Tres Leones estén lamiéndose las heridas, siguen siendo el orgullo de la nación y volverán a levantarse... ¡Mantengan la cabeza alta!”, escribió el príncipe William, sin ocultar la desilusión que le provocó el resultado.

Fanático del Aston Villa, club donde brilló Emiliano "Dibu" Martínez, el heredero al trono también es patrono de la Asociación Inglesa de Fútbol y desde hace tiempo trabaja para impulsar la organización de un futuro Mundial en el Reino Unido.

La familia Beckham en Argentina contra Inglaterra por el Mundial 2026.

Mientras tanto, en sus residencias oficiales, el rey Carlos III (76) y la reina Camilla (78) también siguieron con atención la derrota de Inglaterra. Sin embargo, apenas un día después reaparecieron sonrientes durante una visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger, que celebró su 250° aniversario.

“¡Buen momento para ahogar algunas penas!”, exclamó el monarca mientras sostenía una pinta de Fursty Ferret, una cerveza ámbar de 3,4% de graduación y una de las más populares del Reino Unido.

Camilla no pudo evitar reírse ante la ocurrencia de su marido y compartió el brindis durante la recorrida por la histórica fábrica familiar de Blandford, fundada en 1777 por Charles Hall y actualmente administrada por la séptima y octava generación.

La reina Camilla durante una visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger.

Mientras el rey degustaba las distintas variedades de cerveza, también trascendieron declaraciones recientes del príncipe William en un podcast, donde reveló que, en realidad, su padre “odia” el fútbol.

“En realidad, mi familia no tiene una historia particularmente larga con el fútbol. Somos pocos los que apoyamos este deporte. Mi amor por el fútbol nació cuando unos amigos de la escuela me llevaron a mi primer partido y desde entonces me hice fanático del Aston Villa”, contó el heredero al trono.