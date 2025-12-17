De Leonor y Sofía al casi desconocido Miguel: a qué se dedican los 8 nietos de Juan Carlos I y la reina Sofía

Ser nieto de Juan Carlos I y de la reina Sofía implica crecer bajo una lupa permanente. Aunque no todos ocupan el mismo lugar dentro de la Corona ni buscan la exposición pública, Froilán y Victoria Federica de Marichalar, Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin, y Leonor y Sofía de Borbón despiertan interés por igual. Hoy, ya adultos o en pleno camino a serlo, cada uno transita una realidad muy distinta, con elecciones personales que los llevaron por rumbos diversos.

A qué se dedican los 8 nietos de Juan Carlos I y la reina Sofía

Froilán de Marichalar, el mayor de los nietos, optó por alejarse del foco mediático español. Con 27 años, vive en Abu Dabi, ciudad a la que se trasladó tras iniciar estudios de Administración y Dirección de Empresas entre Madrid y Londres. Su mudanza coincidió con la residencia allí de su abuelo, el rey emérito. En Medio Oriente encontró una rutina más estable y un perfil laboral discreto: hasta el último verano se desempeñaba en una empresa petrolera vinculada a eventos internacionales y relaciones institucionales.

Froilán de Marichalar

Entre los Urdangarin, la discreción es una constante. Juan, el mayor, vive en Reino Unido. Estudió Relaciones Internacionales y actualmente trabaja en la E1 Series, una competición de embarcaciones eléctricas, donde combina diplomacia, sostenibilidad y estrategia. Pablo, su hermano, encontró en el deporte su vocación principal. Jugador profesional de balonmano en el Granollers, logró cumplir el sueño de ser convocado por la Selección Española, mientras cursa la carrera de gestión deportiva en Barcelona.

Victoria Federica, en cambio, eligió un camino opuesto. Con 25 años, la hija de la infanta Elena convirtió su popularidad en una herramienta profesional. Tras dejar sus estudios de Marketing y Comunicación, se volcó de lleno al mundo digital. Redes sociales, eventos de moda, colaboraciones con marcas y apariciones televisivas forman parte de su día a día en Madrid, donde se mueve como influencer consolidada.

Victoria Federica

Miguel Urdangarin es quizás el menos conocido del grupo. A sus 23 años, pasó de interesarse por la Biología Marina y el esquí a reinventarse profesionalmente. Hoy trabaja como analista financiero en Madrid, vinculado a un fondo de inversión enfocado en proyectos científicos y de biodiversidad, manteniendo un perfil bajo y lejos de los flashes.

La menor de los Urdangarin, Irene, prioriza su formación académica. Con 20 años, estudia Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo en Londres y evita, por ahora, cualquier protagonismo público.

Leonor y Sofía: las figuras más reconocidas de la nueva generación de la Casa Real española

Del lado de los Borbón, la princesa Leonor y la infanta Sofía representan el presente y el futuro de la institución. Leonor, heredera al trono, cursa su útlimo año de formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, una etapa clave antes de iniciar estudios universitarios. Sofía, en tanto, comenzó Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa y continuará su carrera en París y Berlín, con compromisos oficiales más acotados.

Leonor, Sofía, Letizia y Felipe

Ocho jóvenes, una misma raíz familiar y destinos muy diferentes. Entre tradición, vocación y decisiones personales, cada nieto de Juan Carlos I y la reina Sofía construye su propio camino, más allá del peso del apellido.

