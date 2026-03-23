Qué se cuenta en Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I y por qué recibió críticas

Laurence Debray habló en exclusiva con CARAS sobre la biografía que escribió junto al rey emérito: Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I. La autora francesa destacó que la idea del monarca era dejar su versión de los hechos, tras haberse tenido que ir de España por diversas críticas recibidas en su contra. Con el libro, buscó dejar su legado a la siguiente generación, entendiendo que era un acto que marcaría en la historia.

Laurence Debray / Créditos: Europa Press

Los detalles de "Reconciliación": la verdad de Juan Carlo I sobre los hechos

Cuando Juan Carlos I llega a Abu Dhabi, y se da cuenta que se va a quedar más de lo pensado, el jefe de los Emiratos le propone la idea de que escribiera un libro sobre sus memorias, exponiendo así su verdad sobre diferentes dichos que se dijeron en su contra. De esta manera, el monarca se contactó con Laurence Debray, quien lo ayudó a llevar a cabo este proyecto histórico que dio de qué hablar en los últimos meses. “Tenía el sentimiento que se habían escrito tantas cosas falsas sobre él. Entonces, piensa que, si bien se retiró para respetar a su hijo, quería dar su verdad de los hechos”, expresó la autora, en exclusiva con CARAS.

Reconciliación aborda en 512 páginas, divididas en siete partes, con cuatro o cinco capítulos cada uno, los recuerdos del rey Juan Carlos I en forma cronológica, pasando desde su infancia en Suiza hasta su reinado y su exilio debido a los dichos en su contra. Durante los últimos años, las polémicas a su alrededor por relaciones extramatrimoniales y su supuesta lejanía con el pueblo español generó que una ola de odio creciera a su alrededor. Es por eso que decidió irse a Abu Dhabi, donde actualmente reside y desde donde escribió sus memorias. Así, buscó contar su versión de los hechos, como por ejemplo del polémico viaje a Botsuana en 2012, que terminó con una operación de urgencia y un pedido de perdón polémico a su pueblo.

Laurence Debray, Juan Carlos I / Créditos: Europa Press y Archivo CARAS

"Mi idea era pasar unos días de apacible retiro con mi camarada Mohamed Eyad Kayali, que amaba África tanto como yo. Puede parecer una actividad primitiva, pero yo la considero ancestral. Mis padres solían ir a África a cazar en su época. El jefe de la Casa Real y el responsable de comunicación me animaron a pedir perdón cuando salí del hospital. Quizá no escogí ni las palabras ni las circunstancias adecuadas. En tiempos de crisis, es difícil complacer a todo el mundo", se sinceró el rey en su libro.

De esta manera, admitió el lado que la prensa española no habría tenido en cuenta al momento de contar la noticia, y que le costó su reinado y su relación familiar. "Debilitado por el dolor físico, me sentía abatido. Tenía un año de rehabilitación por delante. Me vi frágil y disminuido durante aquellos largos meses de reclusión en la Zarzuela. Aquella relación fue un error del que me arrepiento amargamente. Puede parecer trivial, pero muchos hombres y mujeres se ciegan hasta el punto de no ver lo evidente. En mi caso, tuvo un impacto nocivo en mi reinado y en mi vida familiar”, cerró reflectivo.

Juan Carlos I

En conversaciones con CARAS, Laurence Debray dejó en claro que el libro, a pesar de su rol como escritora, las memorias y las palabras habían sido las de él. “Desde el principio le dije: ‘Majestad, es su libro. Está solo en la portada’. Tenía que asumir todo lo que me contaba, porque yo ahí si me quitaba del medio”, expresó. Sin embargo, el propio Juan Carlos I le advirtió que la recepción del mismo podría llegar a ser dura en España, sobre todo con críticas hacia ella. A pesar del éxito que tuvo en otros países como Francia, la ola de comentarios negativos llegó, y la escritora reflexionó sobre eso.

Las críticas que recibió Laurence Debray y su tajante respuesta en la prensa española

“Pasamos un año sin un título, y encontramos ‘Reconciliación’ como resumen de su reinado. Yo no entiendo al pueblo español, porque no soy española, así que no sé si un libro pueda reparar algunas de las cosas. Hay un rencor que entiendo que exista porque se sintieran decepcionados por el rey”, reflexionó Laurence Debray en exclusiva con CARAS. La escritora francesa trabajó en diversos proyectos alrededor de la historia de Juan Carlos I, lo que la coronó como una de las especialistas más importantes, dentro de la investigación de la realeza. Sin embargo, y como bien le había advertido el rey emérito, muchas de las críticas alrededor del libro terminaron llegando hacia ella.

Debray se sinceró, y recordó: “Leí muchos horrores machistas sobre mí de la prensa española. Me dijeron que era la amante, que me aprovechaba del rey, que no conocía la historia y para qué me metía. Estamos en el siglo 21, ¿cómo puedes decir estas cosas?”. Ante todo esto, ella no se quedó callada y publicó en el medio de comunicación The Objective un artículo titulado "Somos lo que leemos", donde no solo hace una breve reflexión de la biografía, sino que también responde a algunas de estas acusaciones, defendiendo el proyecto que llevó a cabo junto al rey.

“Los reyes y las familias reales apenas me interesan. Sus privilegios y sus fastos aún me impresionan menos. Entonces, ¿por qué las memorias de un rey y de este rey? Porque Juan Carlos nunca ha hecho nada como los demás reyes. Algunos me reprocharán no ser española. No se pueden tener todas las cualidades. Otros más, que este libro esté escrito en francés. Habla en francés con sus primos y se muestra tan a gusto como yo en un 'salón parisino'. Nosotros nos comunicamos en francés”, decretó durante ese artículo, donde defendió la importancia que llegaba a tener que un rey decidiera escribir sus memorias.

Laurence Debray / Créditos: Europa Press

Finalmente, en ese mismo texto, invitó a reflexionar sobre el pensamiento libre e incentivó a que se leyera el libro antes de enviar críticas al respecto. El rey Juan Carlos I volvió al ojo de atención pública tras haberse publicado Reconciliación, el libro de sus memorias. El monarca lo escribió en Abu Dhabi y con la ayuda de Laurence Debray, exponiendo su propia verdad de los hechos que lo llevaron a ser el punto de críticas. La escritora francesa habló en exclusiva con CARAS y detalló las razones para publicarlo y los comentarios que se recibieron al respecto.

A.E