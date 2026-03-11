La insólita excusa por el silencio de Mette Marit ante los escándalos que protagoniza

La princesa Mette-Marit fue centro de atención durante los últimos meses. Los escándalos de la realeza noruega los colocó entre las críticas y las dudas de sus seguidores, haciendo crecer la polémica a su alrededor. Durante 55 días, la heredera al trono se mantuvo en silencio público, alejándose de sus responsabilidades reales. Muchos comenzaron a cuestionar las razones por las que sigue sin aparecer, y algunos expertos denotaron la insólita excusa que se realizó desde la Casa Real de Noruega.

Mette-Marit y la familia real

La excusa de la ausencia pública de la princesa Mette-Marit

El 19 de diciembre de 2025, la Casa Real de Noruega emitió un comunicado de prensa sobre la salud de la princesa heredera. "A Su Alteza Real le diagnosticaron fibrosis pulmonar en 2018. Durante el otoño, se realizaron varias pruebas que muestran un claro empeoramiento de la salud de la Princesa Heredera. Por lo tanto, los médicos del Hospital Universitario Rikshospitalet han iniciado el proceso de evaluación para un posible trasplante de pulmón", se leía en el escrito. De esta manera, y si bien habían apuntado a que sería estricta su recuperación, también aseguraron que ella tenía un firme interés en seguir desempeñando sus funciones.

Por última vez, se la vio el 28 de enero, cuando visitaba, junto al príncipe Haakon, la Biblioteca de Fredrikstad. Desde ese entonces, y la salida de su relación con Jeffrey Epstein, la princesa heredera no volvió a aparecer públicamente. Muchos expertos apuntaron a que, desde la Casa Real, se resguardaron de la salud de Mette-Marit, pero las críticas en contra de esta insólita excusa comenzaron a aparecer. Algunos de los medios de comunicación pusieron como fecha de caducidad a los dichos el 24 de marzo, día en la que está programado el viaje de Estado que los reyes Felipe y Matilde de Bélgica van a hacer a Noruega. Por el momento, no se matiza quién asistirá a estos actos, pero se espera ver a la princesa allí.

Mette-Marit

Los escándalos de Mette-Marit: desde el juicio de Marius Borg hasta su relación de Jeffrey Epstein

En febrero del 2026, y tras la desclasificación de más de tres millones de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., se expusieron correos electrónicos que muestran que la relación entre la Princesa Mette-Marit de Noruega y Jeffrey Epstein fue mucho más estrecha y prolongada de lo admitido inicialmente. Este fue el escándalo que abrió el año para la familia real, y que provocó el silencio de la heredera, además de las declaraciones que emitieron desde las oficinas de la Casa Real.

Sin embargo, las miradas juzgadoras no terminaron ahí para Mette Marit. El juicio contra su hijo mayor, Marius Borg, volvió a ponerla en la atención pública. El proceso, cuya duración estimada es de siete semanas, lo enfrenta a un total de 40 cargos criminales, entre los que se incluye abuso, grabaciones no consentidas, acoso y más. Además de las visitas que ha hecho a tanto al hospital como a la cárcel, ella no apareció cerca del escándalo.

Marius Borg Høiby, Jeffrey Epstein

En medio de esta compleja situación, la princesa Mette-Marit decidió mantener el silencio y alejarse de sus responsabilidades públicas de la realeza. Sin embargo, muchos de los usuarios y expertos apuntaron a que esto debe cambiar, ya que no existía una justificación para mantenerlo. Por su parte, desde la Casa Real, solo apuntaron sobre la salud de la heredera al trono, explicando que era más difícil de lo que se creyó cuando fue diagnosticada en el 2018.

A.E