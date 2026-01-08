El rey Felipe vuelve a despertar la crisis con la reina Letizia: las dos imágenes que causan preocupación

La situación sentimental entre el rey Felipe y la reina Letizia sigue despertando un gran interés en la prensa que sigue de cerca los pasos de la realeza. Desde hace algunos años, circulan versiones cruzadas acerca de las presuntas infidelidades entre los reyes de España. Ni la royal ni el hijo del emérito rey Juan Carlos I se salvan de las versiones que los vinculan a actos de traición al pacto indeclinable de monogamia.

Aunque el matrimonio real siempre cumplió con los protocolos ceremoniales impuestos por el Palacio de Zarzuela y las tradiciones ancestrales propias de la corona, lo cierto es que muchas son las especulaciones acerca del verdadero vínculo entre los padres de las princesas Leonor y Sofía. En las últimas horas, aparecieron imágenes que señalarían el distanciamiento emocional entre ambos.

Letizia Ortiz, Rey Felipe VI, Princesa Leonor, Infanta Sofía | Twitter

La actitud del rey Felipe a la reina Letizia que genera preocupación

A partir de una serie de imágenes que se viralizaron en la web, se puede ver al rey Felipe arriba de un coche junto a la reina Letizia y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. La familia real había asistido al tradicional almuerzo del roscón de reyes. Uno de los hechos que no pasó desapercibido fue que tanto padre e hija quebraron el protocolo y viajaron en el mismo vehículo. De acuerdo con lo estipulado, por la seguridad de ambos, deben hacerlo en rodados diferentes y escoltados por agentes de seguridad. “Nadie, en realidad, lo prohíbe, pero es aconsejable que el monarca y el primero en la línea de sucesión al trono no se desplacen juntos”, aseguró el medio español Lecturas.

En este marco, los gestos del dueño de la corona fue lo que generó un fuerte impacto en la opinión pública. Cabizbajo y visiblemente incómodo por la presencia mediática, saludó sin tanto énfasis a los allí presentes. “Con semblante sobrio y cansado, el rey regresaba a Zarzuela junto a su mujer y sus hijas", aseguraron desde el portal de noticias citado.

Reyes Felipe y Letizia | Twitter

El rey Felipe y la reina Letizia juntos pese a los rumores de separación

Antes de asistir a la casa de su suegro, el rey Felipe, la reina Letizia y sus herederas asistieron a la tradicional celebración de la Pascua Militar. El solemne acto castrense que marca el inicio del año militar fue presidido por la Princesa de Asturias y su padre. En este evento, la actitud del monarca fue ajustada íntegramente a lo señalado por el protocolo y contó con el acompañamiento de su esposa marcando una fuerte presencia para la mirada de los españoles. Asimismo, el matrimonio real y su primogénita charlaron de lo más animados antes del discurso oficial de Felipe VI en el recinto.

Cabe destacar que los monarcas, desde hace ya un pronunciado tiempo y a diferencia de sus pares de otros reinados, no se los ve tomados de la mano ni tampoco manteniendo contacto físico.

Para los expertos en relaciones internacionales y teniendo en cuenta el contexto mundial, las actitudes del rey Felipe se vinculan más a una tensión por la situación política que incumbe a su mandato, más que a un distanciamiento con su esposa, la reina Letizia. "Son momentos complicados para el jefe de Estado. La situación que se ha producido a nivel internacional es inevitable que termine afectándole", señalaron. No obstante, para aquellos que siguen con lupa al matrimonio, estos gestos serían parte de años de sostener un romance que estaría acabado desde hace muchos años. Por su parte, el hermetismo es total y no habría señales oficiales de una ruptura sentimental, al menos hasta ahora.

NB