El último deseo de Irene de Grecia, la hermana pequeña de la reina Sofía en su peor momento de salud

La Casa Real Española está atravesando uno de los momentos más críticos de su historia: la salud de Irene de Grecia se está deteriorando lentamente. Desde hace unos años, la longeva princesa no sale de su cuarto, situación que mantiene apenada y llena de congoja a la emérita heroína Sofía. Es por esta razón, que la mamá de Felipe VI está llevando a cabo el último deseo de su hermana pequeña.

La llama de Irene de Grecia, la hermana menor de la reina Sofía, se está apagando

En el Palacio de Zarzuela hay alerta máxima por la salud de Irene de Grecia, de 83 años, quien está atravesando un crítico estado de salud que la mantiene al borde de la muerte. Desde que su situación clínica empeoró, su hermana, la emérita reina Sofía, se mantiene firme a su lado. Tal es así que, en el último tiempo decidió suspender todas sus actividades diplomáticas e institucionales para no separarse de su lado.

Irene de Grecia y reina Sofía | Casa Real España

En este marco, allegados a la familia real afirmaron que la longeva royal pidió que, cuando muera, sus restos sean trasladados al Cementerio de Tatoi, un lugar lleno de naturaleza ubicado en Atenas, donde descansan los restos de su madre y su hermano, el rey Constantino II. Esta decisión está cargada de tradición y un profundo simbolismo para las hermanas ya que su historia está atravesada por un fuerte arraigo a sus orígenes. En otras palabras, a pesar de llevar más de 40 años residiendo en España y haber adquirido la nacionalidad española en 2018, la princesa manifestó que no desea ser enterrada en Madrid, sino que anhela regresar a su país natal.

El linaje familiar de Irene de Grecia y la reina Sofía

Irene de Grecia es la menor de los tres hijos de los fallecidos reyes de Atenas, Pablo y Federica. Antes de que estalle la revolución y el pueblo grueso se revele ante la monarquía, el monarca fue enterrado en el cementerio de Tatoi, cerca del Castillo donde vivía la familia de los dueños de la corona. Tras el cambio del sistema de gobierno, Federica se trasladó a España junto a sus tres hijos. En 1981, cuando la monarca falleció, su cuerpo fue trasladado a Grecia para ser enterrado junto a su marido.

Reina Sofía | Casa Real España

En 2013, la prescripción para la familia real griega se levantó y el rey Constantino II volvió a su tierra natal. Al momento de su deceso, la reina Sofía e Irene de Grecia viajaron para presenciar el funeral de su hermano y brindarle el último adiós con todos los honores.

Ahora, tras cuatro años de ser diagnosticada con una enfermedad neurodegenerativa, la hermana pequeña de la mamá de Felipe VI pasa sus días encerrada en una habitación bajo estrictos cuidados y con la compañía inseparable de doña Sofía, a quien se la ve angustiada ante un desenlace que parece estar llegando. Ya no pasea en la silla de ruedas con la que solía asistir a eventos sociales ni tampoco comparte actividades con los demás integrantes del Palacio de Zarzuela.

Reina Sofía | Casa Real España

De esta manera, Irene de Grecia -o tía Pecu, como la llamaban sus sobrinos- está viviendo esta etapa de su vida rodeada del amor y la compañía de su hermana, la emérita reina Sofía, quien se encarga de que tenga todos los cuidados necesarios. Cabe destacar que Elena y Cristina, las hijas mayores de Sofía, han ayudado fervientemente a su madre y a su tía en lo que respecta a su salud y bienestar. Al parecer, ellas estarían al frente de todas las gestiones institucionales y diplomáticas para cumplir con el último deseo de su tía de ser sepultada junto a sus ancestros en el Cementerio de Tatoi, ubicado en las afueras de Atenas, un sitio de alto valor simbólico y emocional para la familia, rodeado de historia.

