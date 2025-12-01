Cuáles fueron las peculiares cláusulas que impuso la reina Victoria Eugenia y la reina Sofía tuvo que cumplir

La realeza española tiene ciertas tradiciones que provienen de reinados pasados, y en la actualidad las mantienen. La reina Sofía es una de las últimas en cumplir un tajante pedido que le llegó, y que aún continúa bajo su estricto cuidado. La realidad es que, en su testamento, la reina Victoria Eugenia, más conocida como Ena, dejó unas peculiares cláusulas que aún se mantienen y que ponen bajo cuidado a las joyas que fueron de su poder.

Reina Sofía

Las peculiares cláusulas de la reina Victoria Eugenia y que sigue la reina Sofía

Seis años antes de morir, la reina Victoria Eugenia de Battemberg escribió su testamento y fusionó una tradición inglesa para que se adaptara a las reinas españolas. Ella marcó su amor por las joyas en todo momento, y decidió que debía existir una colección que fuera transmitida de reina a reina. Fue así que, la primera en cumplir con la responsabilidad institucional de custodiar y lucir estas joyas históricas como parte del joyero real español en los actos oficiales fue la reina Sofía.

Durante su reinado, se mostró con algunas de las joyas pertenecientes a Victoria Eugenia y, cuando su hijo Felipe VI tomó el poder, se lo pasó a Letizia Ortiz. Sofía se destacó por mostrarse orgullosa ante las tiaras, pendientes o collares que fueron de ella por un tiempo; mientras que la actual reina de España es más discreta con el uso de los que se llaman las "joyas de pasar".

Letizia Ortiz, Reina Sofía

Una por una: todas las Joyas de pasar

Ena seleccionó una lista de joyas que fueron de ella durante su reinado, para que, como tradición, sean pasadas a futuras reinas de España. La Tiara Flor de Lis, que ella usó en su boda con Alfonso XIII y en la que se muestra el emblema de los Borbones, es la más destacada, al igual que el collar de chatones, una pieza larguísima con diamantes de gran tamaño, que fue obsequio de bodas. Además, eligió un collar de 37 perlas grandes, que perteneció a la reina Isabel II y Alfonso XIII lo recuperó de una subasta, y un broche de diamantes del que iba prendida una perla en forma de lágrima.

Los pendientes de chatones, que Victoria Eugenia agrandó, complementándolos con más brillantes al rededor, se sumaron a la lista, de la que también es parte las pulseras gemelas, dos brazaletes repletos de brillantes que se realizaron siguiendo el dibujo de una antigua corona de Victoria Eugenia, y la tiara rusa, que perteneció a la reina María Cristina, madre de Alfonso XIII.

Letizia Ortiz luciendo las "Joyas de pasar"

Si bien actualmente le pertenecen a Letizia Ortiz, en cuando la princesa Leonor asuma al trono, pasarán a ser de su joyero personal. Muchos de los expertos en joyería y lujos esperan ver a la joven promesa con algunas de las piezas históricas que guarda la Casa Real Española.

A.E