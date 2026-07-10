Claudio Cosano reveló que Wanda Nara fue la novia que más ventas le generó

El destacado diseñador argentino Claudio Cosano, reconocido por su trabajo en el mundo de la alta costura, brindó una entrevista para Caras Glam, conducido por Marcelo Polino, donde se refirió a la influencia que tienen las figuras públicas en su carrera y en la industria de la moda nacional.

En su charla destacó que el vestido de novia de Wanda Nara hizo que sus ventas aumentará. Asimismo, habló de la situación del sector textil y su rol como profesor.

Claudio Cosano habló sobre el impacto de vestir a las celebridades

Durante la charla en Caras TV, Claudio Cosano destacó el impacto comercial que tuvo vestir a famosas, pero especialmente mencionó a Wanda Nara como una figura clave en esa dinámica. "¿Sabes quién en su momento me trajo mucha venta de novia? Wanda. Hice el primer traje de novia y todas querían el traje de Wanda", confesó el diseñador.

Claudio Cosano en Caras TV

Acerca de los procesos creativos y técnicos involucrados en sus diseños, el panelista de La Jaula de la Moda explicó: “Tengo un taller interno en casa, entra el género y sale el vestido terminado. Se hace todo dentro de casa, entonces se va haciendo por etapas. Mientras que unos se cortan, otros se arman, otros se bordan, pues son vestidos que están hechos a mano de verdad”. Además, agradeció públicamente el apoyo incondicional de su hermano: “Tengo la suerte de tener a mi hermano que es mi compañero, es el que me da todos los gustos que yo le digo, ‘Fabi, quiero bordar acá’. Dale, bordamos acá. Sin él no sería ni Claudio Cosano”.

Sin embargo, el hombre del glamour fue franco acerca de la relación entre el prestigio que otorga vestir a figuras famosas y el impacto en las ventas: “El vestir a las famosas te da prestigio. A mí Mirtha Legrand me da prestigio, vestir a la reina de la televisión es prestigio. No sé si se refleja tanto en la venta, tengo que ser sincero”. Para él, la verdadera fuerza comercial está en “el boca en boca”: “Cuando, por ejemplo, hago un vestido de fiesta, una madrina va a la fiesta y gustó, las amigas preguntan ‘¿Quién te lo hizo?’ Eso es el boca en boca, lo que a mí me hizo gracias a Dios estar y tener un nombre propio”.

Claudio Cosano en Caras Glam por Caras TV

En otro segmento de la entrevista, Cosano se refirió a la delicada situación que atraviesa la industria textil argentina y señaló: "Influye la crisis económica que está pasando el país, la argentina es re coqueta. Cuando tiene, gasta, y sabe en qué gasta. A la mujer argentina le gusta vestirse bien. Cuando hay temas de crisis, obviamente, optás por lo que más accesible tenés".

Claudio Cosano explicó su rol como profesor de moda

Durante su diálogo con Marcelo Polino, Claudio Cosano compartió con entusiasmo su compromiso con las nuevas generaciones: "Tengo el honor de tener una cátedra en la Universidad de Palermo, una de las mejores del mundo. Me ofrecieron una cátedra de Alta Costura ‘Claudio Cosano’, donde los alumnos deben tener un promedio de 9 o 10".

Claudio Cosano visitó a Marcelo Polino en Caras Glam

El especialista contó que el objetivo es que los alumnos diseñen una colección inspirada en su estilo, pero con identidad propia: "No quiero que me copien, les digo: chicos, tienen que hacer su estilo, pero que tenga referencia. Es impresionante el talento que hay en Argentina. Veo chicos jóvenes de 20, 25 años que me pasan por arriba".

El testimonio de Claudio Cosano en Caras Glam, mostró una mirada más íntima de la vida del diseñador y su relación con las famosas. Además, contó su nuevo rol de profesor y acercó una mirada de la situación actual de la industria textil, desde su experiencia como un referente de la moda.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Marcelo Dubini/Perfil