Adolfo Cambiaso fue designado embajador internacional del deporte argentino: de qué se trata este rol ad honorem

Adolfo Cambiaso construyó a lo largo de su carrera un nombre que trascendió las fronteras de la Argentina. Considerado uno de los principales referentes del polo nacional, el deportista alcanzó una fuerte proyección internacional y se convirtió en una de las figuras más reconocidas de una disciplina en la que el país mantiene un lugar destacado a nivel mundial.

Ahora, esa trayectoria tendrá una nueva dimensión por fuera de las canchas. El Gobierno nacional oficializó este martes una decisión que le otorgará a Adolfo Cambiaso un rol de representación internacional, vinculado directamente con la promoción del deporte argentino. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1116/2026, publicado este 29 de septiembre en el Boletín Oficial.

El nuevo rol de Adolfo Cambiaso como embajador del deporte argentino

La decisión establece que Adolfo Cambiaso tendrá la misión de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino, con especial atención en el polo. La tarea se desarrollará en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que deberá definir los lineamientos necesarios para llevarla adelante.

Adolfo Cambiaso construyó a lo largo de su carrera un nombre que trascendió las fronteras de la Argentina (Instagram)

La elección del polista está relacionada directamente con su trayectoria y con el reconocimiento que consiguió fuera del país. En los fundamentos de la medida, el Poder Ejecutivo lo definió como uno de los principales referentes del polo argentino en el mundo y consideró que su proyección internacional puede contribuir a fortalecer la presencia de la Argentina en el exterior. El nuevo rol no estará limitado únicamente a difundir el deporte. El objetivo también apunta a aprovechar esa exposición para promocionar actividades económicas relacionadas con la disciplina, impulsar oportunidades comerciales y favorecer el turismo y la difusión de bienes y servicios argentinos.

El polo tendrá un lugar central dentro de esa tarea. El decreto destaca el prestigio internacional que alcanzó la actividad argentina y la presenta como una plataforma capaz de proyectar no solo el talento deportivo, sino también diferentes experiencias y actividades vinculadas con el país. Para desarrollar esta misión, Cambiaso recibió la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Sin embargo, esa denominación tiene un alcance específico: fue concedida únicamente a efectos protocolares y se mantendrá mientras dure el cometido especial que le fue asignado.

Cambiaso no pasará a integrar el cuerpo permanente del Servicio Exterior argentino (Instagram)

En términos prácticos, esto significa que el polista tendrá rango de embajador para desempeñar esta función, pero no pasará a integrar el cuerpo permanente del Servicio Exterior argentino. Su tarea estará circunscripta a esta misión particular y será coordinada por Cancillería.

Qué significa que el nuevo rol de Adolfo Cambiaso sea ad honorem

Uno de los puntos centrales de la designación es precisamente su carácter “ad honorem”. Esto significa que Adolfo Cambiaso realizará la tarea sin percibir una remuneración por ejercerla. El decreto también aclara expresamente que la medida no generará ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional. Tampoco se estableció una fecha determinada para el final de la misión. La categoría protocolar que recibió el deportista permanecerá vigente mientras dure la tarea que le fue encomendada, por lo que su extensión dependerá del desarrollo de las acciones que se definan junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La trayectoria y la proyección internacional de Cambiaso fueron dos de los fundamentos de la designación

De esta manera, el reconocimiento que Cambiaso consiguió durante décadas dentro del polo pasa a tener también una función institucional. Su trayectoria y proyección internacional fueron dos de los fundamentos de la designación, que buscará aprovechar el alcance del deporte para contribuir a la promoción de la Argentina en el exterior.

Con esta designación, Adolfo Cambiaso sumará un nuevo rol a su extensa trayectoria en el polo argentino: representará al deporte nacional en una misión internacional ad honorem, con rango protocolar de embajador y bajo la coordinación de Cancillería, mientras se mantenga vigente el cometido establecido por el Gobierno.