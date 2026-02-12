Las amigas de James Van Der Beek mostraron las fotos de antes de su muerte

Este 12 de febrero se conoció la triste noticia de la muerte de James Van Der Beek, el protagonista de "Dawson’s Creek“, la exitosa serie de los años '90. En 2023, el actor informó que había siendo diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3 y desde entonces registraba sus días en redes sociales, colaborando con la concientización sobre este enfermedad.

Hoy, su muerte causa gran conmoción en el mundo artístico como en los fanáticos del actor y de la serie con la que supo descatarse en su labor actoral, siendo una de las ficciones éxito. Pero también, son sus seres queridos quienes lo despedieron en redes sociales, rememorando los momentos compartidos. Y fueron la actriz Stacy Keibler y la diseñadora Erin Fetherston, fueron dos de sus amigas que compartieron los últimos momentos de vida del actor y mostraron en redes sociales imágenes de esos días.

Las imágenes de James Van Der Beek que emocionaron

En 1998, con 21 años, James Van Der Beek ganó gran popularidad como actor al protagonizar Dawson’s Creek, y enamorar a la audiencia. Anteriormente, había realizado diversos papeles actorales, pero pequeños, siendo esta serie juvenial la que lo catapultó a la fama. Luego de la finalización de esta ficción, continuó con su carrera actoral con diversos papeles, que lo mantuvieron en el centro de la escena hasta 2014, cuando se alejó de las pantallas.

La vida de James Van Der Beek generaba gran interés y a través de las redes sociales dejaba ver cuestiones de su vida privada, como su matrimonio con Kimberly Brook y la vida en familia con sus seis hijos. Pero fue en 2023 que el actor generó gran preocupación al anunciar que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3. Desde entonces, también mostró el proceso de su tratamiento como su participación en diversas campañas de coincientización sobre la enfermedad.

El 11 de febrero James murió y posteriormente se dio a conocer la noticia a nivel mundial en su cuenta de Instagram,. Mientras, en redes sociales sus seres queridos lo despidieron, demostrando el gran amor que sienten por él, como así también revelando cómo fueron sus últimos momento de vida. La actriz Stacy Keibler le dedicó sentidas palabras y aseguró que compartir sus días con él fue muy importante para ella. "En estos últimos días, me enseñaste más sobre estar presente que cualquier libro. Me mostraste lo que significa confiar en el plan de Dios, incluso cuando te rompe el corazón. Especialmente cuando te rompe el corazón".

Stacy Keibler mostró con una imagen cómo estaba James en los últimos días, en silla de rudas, evidenciando el momento que compartiendo mirando el atardecer. También, Erin Fetherston mostró al actor reposando en su cama, momentos antes de su fallecimiento, siendo la foto final de un recorrido que hizo mostrando cada momento de sus vidas compartidos, entre risas y alegría.

"Hermano James. Fuiste amado por todo el mundo, pero para nosotros - eras el tío James. Gracias por tu amistad. Por aparecer siempre. Por ser el que haría un esfuerzo extra", escribió con dolor al despedir a su gran amigo.

Con estas imágenes, las amigas de James Van Der Beek evidenciaron cómo fueron los últimos días del actor, acomopañado por sus seres queridos y rodeado de amor.