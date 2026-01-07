Así será el impresionante cumpleaños de Juli Poggio: catamarán, playa, asado y parque acuático privado

Juli Poggio está a horas de cumplir 24 años y, fiel a su estilo intenso, organizado y expansivo, decidió que su cumpleaños no sea una fecha más en el calendario. A través de sus redes sociales, la exparticipante de Gran Hermano compartió el itinerario completo de su celebración y dejó en claro que se tratará de un festejo a gran escala, dividido en tres jornadas consecutivas.

Juli Poggio se prepara para su cumpleaños

Lejos de improvisar, Juli Poggio reveló el cronograma que les envió a sus amigos, con horarios, consignas y planes precisos: “Acá se festeja tres días”, aclaró con humor, anticipando un cumpleaños que mezcla disfrute, trabajo y una fuerte impronta estética, muy alineada con su personalidad pública.

Un itinerario de ensueño

El puntapié inicial será el jueves, con un plan que ya de por sí sería suficiente para cualquier celebración tradicional. Desde el mediodía, Juli Poggio y su círculo íntimo se embarcarán en un catamarán privado reservado exclusivamente para ellos. Música, brindis y mar abierto marcarán el comienzo del cumpleaños. La tarde continuará con un after beach en un reconocido parador, ideal para disfrutar del atardecer y estirar la previa.

El itinerario del cumpleaños de Juli Poggio

El viernes, día exacto de su cumpleaños, el ritmo no baja. Durante la tarde habrá asado y pileta en la terraza de su edificio, en un plan más relajado, pensado para compartir sin formalidades. Por la noche, el festejo se cruza con su presente laboral: todos asistirán a una función de Corto Circuito, la obra teatral que la influencer protagoniza durante la temporada de verano.

Un festejo por todo lo alto

El sábado llega con una propuesta que sorprendió incluso a sus seguidores de Juli Poggio. Desde la tarde, el grupo tendrá un parque acuático cerrado exclusivamente para ellos, con almuerzo y bebidas incluidas. Un broche final pensado para bajar un cambio, seguir celebrando y cerrar el cumpleaños con diversión y adrenalina.

Cumpleaños de Juli Poggio

Además del itinerario, Juli Poggio también mostró los preparativos y la ambientación del festejo: gorros, vasos de colores, espuma, globos y detalles festivos que refuerzan una estética lúdica y juvenil. “¿Se nota que amo mi cumple?”, escribió entre risas. Tres días, múltiples escenarios y una planificación cuidada, una vez más, la actriz demuestra que sabe cómo convertir cualquier celebración en un verdadero espectáculo.