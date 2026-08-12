Candela Molfese anunció que será mamá y compartió las primeras fotos de su embarazo

La noticia llegó envuelta de felicidad y emoción. En un entorno íntimo, pero con la simpatía que la caracteriza, Candela Molfese (35) compartió en sus redes sociales la noticia de su embarazo.

Cande Molfese

Candelaria Molfese anunció que será mamá y compartió las primeras fotos de su embarazo

Con un mensaje cargado de ternura, abrazada a su novio desde hace un año y medio, el productor teatral Joaquín Laviaguerre, y con un test de embarazo en la mano, abrió las puertas de un capítulo que ya empezó a transformar su vida.

Cande Molfese y Joaquín Laviaguerre

Molfese también mostró el momento en el que se hizo la ecografía y unas simpáticas imágenes de sus compañeros perrunos, Almendra y Romeo, posando junto a la foto del estudio médico. “Ahora somos 5”, escribió la actriz.

La publicación se convirtió en un verdadero acontecimiento digital y sus miles de seguidores celebraron con ella, inundando sus perfiles de felicitaciones y buenos deseos.

Así confirmó Cande Molfese su embarazo

El anuncio refleja un sueño cumplido y una etapa de plenitud personal. Cande, que saltó a la fama a partir de su participación en la serie juvenil “Violetta”, agradeció el apoyo de quienes la rodean y destacó la importancia de transitar este camino con calma y amor.

Cande también sorprendió a sus compañeros de “Perros de la calle” en pleno aire del programa al dar la noticia que sorprendió a todos. De esta manera también reforzó su vínculo con el público, que la acompaña en cada paso de su carrera y ahora también en su nueva faceta como futura mamá.

Cande Molfese confirmó su embarazo con una serie de fotos muy tiernas

En tiempos donde las redes sociales amplifican cada gesto, su embarazo se transformó en una celebración compartida, vivida con entusiasmo y ternura.

Así, se prepara para los meses más especiales de su vida, rodeada de afecto y con la certeza de que este capítulo será recordado como uno de los más luminosos de su historia. Un verdadero retrato de felicidad.