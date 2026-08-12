Candela Molfese anunció que será mamá y compartió las primeras fotos de su embarazo

La noticia llegó envuelta de felicidad y emoción. En un entorno íntimo, pero con la simpatía que la caracteriza, Candela Molfese (35) compartió en sus redes sociales la noticia de su embarazo.
Candelaria Molfese anunció que será mamá y compartió las primeras fotos de su embarazo
Con un mensaje cargado de ternura, abrazada a su novio desde hace un año y medio, el productor teatral Joaquín Laviaguerre, y con un test de embarazo en la mano, abrió las puertas de un capítulo que ya empezó a transformar su vida.
Molfese también mostró el momento en el que se hizo la ecografía y unas simpáticas imágenes de sus compañeros perrunos, Almendra y Romeo, posando junto a la foto del estudio médico. “Ahora somos 5”, escribió la actriz.
La publicación se convirtió en un verdadero acontecimiento digital y sus miles de seguidores celebraron con ella, inundando sus perfiles de felicitaciones y buenos deseos.
El anuncio refleja un sueño cumplido y una etapa de plenitud personal. Cande, que saltó a la fama a partir de su participación en la serie juvenil “Violetta”, agradeció el apoyo de quienes la rodean y destacó la importancia de transitar este camino con calma y amor.
Cande también sorprendió a sus compañeros de “Perros de la calle” en pleno aire del programa al dar la noticia que sorprendió a todos. De esta manera también reforzó su vínculo con el público, que la acompaña en cada paso de su carrera y ahora también en su nueva faceta como futura mamá.
En tiempos donde las redes sociales amplifican cada gesto, su embarazo se transformó en una celebración compartida, vivida con entusiasmo y ternura.
Así, se prepara para los meses más especiales de su vida, rodeada de afecto y con la certeza de que este capítulo será recordado como uno de los más luminosos de su historia. Un verdadero retrato de felicidad.