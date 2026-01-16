Fabián Vena: “Hace 50 años que soy celíaco y recién ahora lo sé”

Entre recetas, risas y charlas que van mucho más allá de la cocina, Fabián Vena sorprendió al abrir su corazón en La cocina rebelde, el programa que conduce Jimena Monteverde por El Trece. Allí, en un clima distendido y con la complicidad que propone el ciclo, el actor compartió una revelación que cambió por completo su forma de vivir y de relacionarse con la comida. “Lo curioso es que yo creo que hace 50 años que soy celíaco”, dijo con total franqueza, dando inicio a un relato tan íntimo como revelador.

Con su estilo sereno y reflexivo, Vena explicó que durante gran parte de su vida convivió con síntomas que nunca terminaron de ser interpretados correctamente. “Me da la sensación porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”, contó, dejando en claro que el cambio en su alimentación tuvo un impacto inmediato en su bienestar general. La confesión no pasó inadvertida y expuso una realidad que muchas personas atraviesan sin saberlo. Mientras transita este proceso personal, el actor también atraviesa un gran momento profesional, ya que actualmente forma parte del elenco de El divorcio del año, la comedia dirigida por José María Muscari que se presenta con éxito en la cartelera porteña.

Fabián Vena

Fabián Vena y el diagnóstico que llegó después de años de confusión

El actor detalló que el diagnóstico definitivo llegó hace poco más de un año, luego de un largo recorrido médico. “Hace relativamente poco, hará un año y pico, me detectaron celiaquía. Después de recorrer durante mucho tiempo y situaciones horribles, con diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, explicó. La frase resume no solo la sorpresa, sino también el alivio de ponerle nombre a una condición que había condicionado su día a día sin que él lo supiera.

Lejos de victimizarse, Vena eligió contar su experiencia con una cuota de humor y mucha naturalidad, destacando que hoy se siente mejor que nunca. Sin embargo, reconoció que adaptarse a una dieta libre de gluten implica cambios no solo personales, sino también familiares y sociales. “Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida, así que confío mucho en vos…”, bromeó en diálogo con Monteverde, generando complicidad en el estudio.

Fabián Vena y la vida cotidiana adaptada a una nueva alimentación

Las anécdotas no tardaron en aparecer y dejaron ver el costado más tierno del actor. “El chiquito se comió una pizza el otro día… cuando le voy a dar un beso me dice: ‘No, papá, un beso no te puedo dar’”, relató entre risas, evidenciando cómo incluso los más chicos incorporaron las nuevas reglas del hogar. También contó, con picardía, una escena íntima con su pareja: “A Paula, cuando le tengo que dar un beso importante le digo: ‘Inmediatamente te vas a lavar, necesito besarte’”.