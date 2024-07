Juliana Scaglione en estas últimas semanas realizó una gran gira mediática para tratar de revertir la mirada negativa de la gente que termino dejándola fuera de competencia luego de varios meses de mantener importantes gritos y escándalos dentro de la casa de Gran Hermano.

En las últimas horas Juliana Scaglione visito Se picó, streaming del ex participante Gastón Trezeguet, uno de los pocos lugares donde la ex participante de Gran Hermano puede ir por no estar en la “lista negra” de medios, en este realizó fuertes declaraciones contra LAM y sobre todo por la panelista Yanina Latorre.

Pero lo que Juliana Scaglione no debe haber sabido es que Yanina Latorre no se quedará callada ante esto; a lo que la panelista de LAM comentó “A mi me encantan los descargos, y en la radio me pidieron uno y no supe qué… Porque generalmente hago descargos de gente que existe”.

Cuanto pidió Furia por exclusividad

Yanina Latorre agregó a su descargó en LAM “Salió de la casa de gran germano, no llegó ni a la final” espetó mientras recordaba a su ve la polémica frase de Juliana Scaglione para con Ariel Rodríguez Palacios. “No me gusta el personaje, tiene que convivir con la frustración” decretó la panelista de LAM. “Igual están complicados. Hay una interna fuerte en Telefe entre la gente que labura y es la que lidia con ella y los altos cargos, que son los que deciden contratarla, porque les da guita y les interesa” reveló posteriormente Yanina Latorre.

Yanina Latorre y Juliana Scaglione

“Ella se reunió seriamente porque la quieren dejar fija y exclusiva de Telefe, así como contratan a todos, y pidió más sueldo que Marley y del Moro, porque genera más” Esto último fue de las cosas que más destaco Yanina Latorre y dejó a todos en el piso con la boca abierta, además de sorprender a todos los televidentes del programa que consideran que ya Juliana Scaglione se está pasando de su lugar.