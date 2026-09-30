El cruce de diseño, arte y expresión: el paso de Jazmín Calcarami por CARAS Moda

En CARAS Moda, la belleza también tuvo propia puesta en escena. Jazmín Calcarami, fundadora de Kabuki Studio, estuvo a cargo del maquillaje de Imán Kaumann para su performance en colaboración con Haeder y Mancini y colaboró en la presentación de Esteta Studio. Dos participaciones que acercaron su universo creativo a una noche de cruces entre diseño, arte y expresión.

Imán Kaumann cantó su tema “Hitchcock”

La experimentación en el maquillaje para potenciar una escena: el proyecto de Jazmín Calcarami reflejado en el CARAS Moda

Su trabajo invita a pensar el maquillaje como parte de una identidad visual: un lenguaje capaz de acompañar un gesto, dialogar con una prenda y sumar sentido a lo que sucede en escena. En ese encuentro entre disciplinas se inscribe también el recorrido de Kabuki, un proyecto donde la técnica convive con la experimentación.

Fundada en 2009, Kabuki Makeup School hizo de la formación de artistas uno de sus ejes. Su propuesta que vincula moda, arte y pensamiento crítico, su comunidad de egresados se extendió a ciudades como París, Berlín y Nueva York. En 2025, la plataforma de clases a demanda se amplió al español y al inglés. Hoy Jazmín Calcarami es una de las protagonistas de la noche de CARAS Moda con su destacada puesta escena.