Así fue el cumpleaños de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi: temática farm, toboganes y bautismo en familia

Ezequiel "Pocho" Lavezzi atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Su hijo Vitto cumplió dos años y el exfutbolista, junto a su pareja y madre del pequeño, organizó un festejo a lo grande para celebrar la fecha. A través de las redes sociales se conocieron las imágenes más especiales de la celebración, que contó con una temática de granja, múltiples toboganes para los más chicos e incluso un bautismo rodeado de familiares y animalitos.

El cumpleaños y el bautismo de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi y María Guadalupe Tauro

Para el Pocho Lavezzi y María Guadalupe Tauro, los últimos días de julio fueron más que especiales. Su hijo Vitto -el segundo del exfutbolista y el primero de la modelo- cumplió dos años y la pareja decidió celebrar la fecha con un doble festejo: el cumpleaños del pequeño y su bautismo. A través de imágenes compartidas en Instagram, se conocieron postales de la íntima celebración, que estuvo ambientada con una temática farm, inspirada en una granja, y contó con la presencia de animalitos como cabritas y conejos.

Cumpleaños de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi | Instagram

La celebración se llevó a cabo bajo el nombre “La granja de Vitto” y contó con una estética cálida y campestre. El evento combinó espacios interiores y exteriores, con una decoración en tonos verdes, naranjas, beiges y marrones. Entre los detalles más destacados se pudieron ver un caballo de madera, globos en diferentes tonalidades, cubos de diversos tamaños cuidadosamente apilados, un pequeño carrusel con caballitos blancos y un pelotero con dos toboganes claros que completó la ambientación.

Cumpleaños de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi | Instagram

Asimismo, el festejo contó con un gran espacio al aire libre, donde se instalaron imponentes toboganes, juegos inflables y tractores de madera para que los más chicos pudieran disfrutar de la jornada. Además, hubo una mesa dulce decorada con un granero y animales reales de granja, entre ellos cabritas y conejitos, que le dieron un toque especial a la propuesta. Allí también se ofrecieron alfajorcitos de maicena personalizados con stickers que llevaban divertidas caritas del cumpleañero y una imponente torta de tres pisos en sintonía con toda la decoración.

Cumpleaños de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi | Instagram

Al comienzo de la celebración, se pudo ver a la pareja ingresar de la mano junto a Vitto, quienes se mostró maravillado al ver la sorpresa que tenían preparados sus papás para él. Todo estuvo pensado en detalle para la diversión de todas las edades. Es por esta razón que también se incluyó un show en vivo y la presencia de personalidades famosas, entre ellos Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, quienes acompañaron a la familia en este día tan especial.

Cumpleaños del hijo del Pocho Lavezzi | Instagram

El bautismo de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi

Además del cumpleaños, en el predio también se llevó a cabo el bautismo de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi. La ceremonia religiosa se realizó al aire libre, en un espacio especialmente ambientado con un estrado decorado para la ocasión, donde el sacerdote llevó a cabo el primer sacramento del pequeño en una celebración íntima junto a sus familiares y seres queridos.

Bautismo de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi | Instagram

Para el evento, Vitto lució un traje sastrero en color verde esmeralda, combinado con una camisa blanca y un sweater en tono marfil, logrando un look canchero y descontracturado. Su papá también apostó por un estilo elegante y relajado con un conjunto similar en negro, acompañado por una camiseta de manga larga del mismo tono y pantalón beige. Por su parte, la modelo eligió un equipo sastrero monocromático en color chocolate, con un diseño abrochado en la parte delantera. “Vitto se divirtió muchísimo y la pasó genial”, aseguró la mamá del niño.

Cumpleaños de Vitto, el hijo del Pocho Lavezzi | Instagram

Cabe destacar que el pequeño nació el 26 de julio de 2024 en la Clínica Oroño de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y que su nombre es Vittorio, aunque sus padres lo llaman cariñosamente Vitto. En el marco de su segundo cumpleaños, el deportista decidió realizar una tierna publicación en su cuenta personal de Instagram para celebrar esta fecha tan especial y compartir con sus seguidores un álbum de fotos junto a su hijo. “Feliz cumpleaños Vitto! 2 años de amor, siempre juntos! Te amo”, escribió el exfutbolista en el emotivo posteo.

Posteo del Pocho Lavezzi por el cumpleaños de su hijo | Instagram

El festejo reunió todos los detalles que habían elegido para homenajear al pequeño en su segundo cumpleaños, desde la ambientación campestre hasta la ceremonia religiosa que se realizó en el mismo predio. De esta manera, Pocho Lavezzi y María Guadalupe Tauro compartieron con sus seres queridos una jornada doblemente especial, en la que Vitto fue el gran protagonista.